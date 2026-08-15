Nowe butelkomaty w Polsce. Zwrot kaucji na kartę płatniczą

Pierwsze urządzenia są już instalowane. W Warszawie i okolicach ma ich powstać ponad 500 – podał w sobotę (15 sierpnia) "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak przekazał operator systemu, firma Kaucja.pl, obecnie uruchamianych jest około 15 urządzeń tygodniowo. Po osiągnięciu około 120 aktywnych automatów w Warszawie projekt ma być rozszerzany na kolejne duże miasta, m.in. Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków oraz aglomerację śląską.

Nowe butelkomaty pozwolą odzyskać kaucję bez wizyty przy kasie

Docelowo, w perspektywie trzech-czterech lat, w całym kraju ma działać około 4 tys. takich urządzeń. Ich rozwój ma ułatwić zwrot opakowań także osobom, które nie chcą lub nie mogą realizować bonu w sklepie.

Według danych przytaczanych przez "DGP" system kaucyjny szybko zwiększa skalę. Do końca czerwca zwrócono około 2,3 mld butelek i puszek, a tylko w czerwcu było to około 700 mln opakowań. W kraju działało wówczas około 64 tys. punktów zwrotu, w tym 14 tys. wyposażonych w automaty. Aż 87 proc. opakowań zwracano za pośrednictwem butelkomatów.

Według najnowszych badań ponad 80 proc. Polaków aktywnie korzysta lub planuje korzystać z systemu kaucyjnego. 10,4 proc. ankietowanych nie zamierza zwracać opakowań objętych kaucją.

Zwrot butelek i puszek. Jak działa system kaucyjny w Polsce

System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 r. Obejmuje jednorazowe butelki plastikowe do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra oraz szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra. Kaucja za butelki PET i puszki wynosi 50 groszy, a za objęte systemem butelki szklane – 1 zł.

Rozwój automatów z bezpośrednim zwrotem pieniędzy na kartę oznacza, że system kaucyjny będzie coraz mniej zależny od kas sklepowych. Butelkomaty mogą być ustawiane na osiedlach, przy obiektach użyteczności publicznej i w innych ogólnodostępnych miejscach, co ma zwiększyć dostępność punktów zwrotu opakowań.

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