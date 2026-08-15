Będzie drugi szturm na Ceutę? Migranci skrzykują się w internecie

Hiszpania znacząco zwiększyła obecność policji i wojska w Ceucie, hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej, w związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych wezwaniami do kolejnej masowej próby przedostania się przez granicę z Marokiem.

Do ataku może dojść w sobotę (15 sierpnia), dwa tygodnie po największym w historii enklawy napływie migrantów – podkreśla agencja Reutera. Władze obawiają się powtórki wydarzeń z 30 lipca, gdy do Ceuty przedostały się dziesiątki tysięcy osób, wiele z nich wpław.

Kryzys migracyjny w Ceucie. Hiszpanii grozi kolejny szturm

Według oficjalnych danych w ciągu jednego dnia granicę przekroczyło ponad 72 tys. migrantów. Co najmniej 96 osób zginęło. Większość migrantów wkrótce dobrowolnie wróciła do Maroka, jednak w Ceucie nadal pozostaje około 5 tys. osób.

W ostatnich dniach hiszpańskie władze wysłały do enklawy ponad 500 dodatkowych funkcjonariuszy z kontynentalnej części kraju. Zainstalowano również pływającą barierę mającą utrudnić przedostanie się do Ceuty drogą morską.

Minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska podkreślił, że osoby, które nielegalnie znajdą się na terytorium enklawy, nie będą mogły w niej pozostać ani swobodnie przemieścić się do Hiszpanii kontynentalnej.

15 sierpnia to krytyczna data

Także Maroko zwiększyło ochronę granicy. Władze monitorują media społecznościowe, wzmocniły ogrodzenia i wykorzystują dodatkowe siły, aby zapobiec zorganizowanemu przemieszczaniu się migrantów w kierunku Ceuty. Część osób próbuje omijać blokady, wybierając górskie szlaki.

Hiszpańskie i marokańskie władze ostrzegają przed fałszywymi informacjami rozpowszechnianymi w internecie, według których granica miałaby zostać otwarta 15 sierpnia.

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