Opowieść o prawdziwym uczonym

Dotyczą one niejakiego Jasona Ardaya. W wieku 37 lat został on zatrudniony na uniwersytecie w Cambridge, zostając najmłodszym czarnoskórym profesorem w historii uczelni. Przełożona Ardaya, dziekan tamtejszego wydziału pedagogiki, nie szczędziła mu komplementów. „Jesteśmy przeszczęśliwi, mogąc z tobą pracować. Pod względem swoich badań jesteś po prostu najlepszym uczonym na świecie” – zapewniała prof. Hilary Cremin, wykładająca w Cambridge „teorię gender”.