Jak poprawić system kaucyjny? Wiceminister: Użyć metody kija

Zdumiewająca, aczkolwiek charakterystyczna wypowiedź miała w miejsce w Radio Zet. Gościem Beaty Lubeckiej był wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko z Polski 2050. Dziennikarka odczytała pytania od internautów i słuchaczy. – Czy system kaucyjny powinien trafić do kosza? – brzmiało jedno z nich.

– System kaucyjny myślę, że mógł zostać sprawniej i lepiej wdrożony. Rzeczywiście sytuacja, w której nie jest łatwo oddać butelki, nie jest... – mówił rozbawiony polityk, na co mniej rozbawiona dziennikarka zacytowała fragment uzasadnienia projektu ustawy Konfederacji o zniesieniu systemu kaucyjnego, w którym ugrupowanie wskazało, że obywatele czują się upokorzeni.

Szyszko z Polski 2050: Użyć metody kija

Wiceminister powiedział, że problem jest po stronie wdrożeniowej, natomiast nie zgodził się z punktem widzenia Konfederacji.

W trakcie rozmowy dziennikarka zapytała, co zrobić, żeby "to hulało", czyli żeby system kaucyjny działał.

– No np. stworzyć więcej zachęt, a może też użyć metody kija do tego, żeby sklepy, zwłaszcza te wielkoformatowe miały zachęty do tego, by system kaucyjny działał sprawnie – powiedział Szyszko.

Prowadząca poprosiła o doprecyzowanie – zachęty czy metoda kija.

– Ja myślę, że akurat w takich sytuacjach należy rozważać metodę kija też – odparł Szyszko.

System kaucyjny – wyższe ceny m.in. za wodę mineralną albo zbieranie butli i puszek

Ustawa wprowadzająca ogólnopolski system kaucyjny została uchwalona za rządów PiS w 2023 roku. KO i koalicjanci wprowadzili poprawki i przesunęli termin wejścia regulacji w życie. System obowiązuje od października 2025 roku.

W wyniku decyzji polityków Polacy muszą płacić więcej za tak podstawowy produkt, jak woda mineralna. Każdy napój, woda w szklanej butelce do 1,5 litra podrożała o złotówkę, a w plastikowej do 3 litrów i puszce do 1 litra o 50 groszy. Czyli przykładowo zgrzewka wody mineralnej (sześciopak) kosztuje 3 złote więcej. System kaucyjny zaczął obowiązywać w Polsce 1 października (butelki od 1 stycznia 2026 r.).

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