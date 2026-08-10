KE zdecydowała ws. pieniędzy dla Polski. Chodzi o miliardy euro

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, jednym z warunków otrzymania środków przez Polskę było przekazanie nauczycielom bonów na zakup laptopów. Komisja Europejska przekazała, że bony na zakup komputerów przenośnych otrzymało ponad 500 tys. nauczycieli w Polsce, czyli ponad 65 proc. całej kadry nauczycielskiej.

Jak wygląda procedura otrzymywania środków w ramach KPO?

W ramach piątego wniosku, rozliczony został również zakup 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia.

Środki z Krajowego Planu Odbudowy Bruksela przekazuje za dokonane już reformy oraz inwestycje, po spełnieniu skonsultowanych z Komisją Europejską celów i tzw. kamieni milowych.

Polska złożyła kolejny wniosek o płatność 19 czerwca br. Pozytywna ocena ze strony Brukseli stanowi przejście do następnego etapu procedury, która prowadzi do wypłaty pieniędzy.

Łącznie Polska ma otrzymać w ramach Krajowego Planu Odbudowy 54,72 mld euro. Środki stanowią sumę 25,28 mld euro dotacji oraz 29,44 mld euro preferencyjnych pożyczek.

Afera wokół wydawania środków z KPO

W ubiegłym roku wybuchł skandal, po tym jak okazało się, na co przedsiębiorcy z branży HoReCa, czyli hotelowej, restauracyjnej i cateringowej, wydali środki z KPO.

Na stronie rządowej dotyczącej dofinansowań znajduje się mapka z zaznaczonymi miejscowościami, gdzie popłynęły pieniądze. Istnieje możliwość rozwinięcia informacji przy każdym z dofinansowanych projektów. Lektura tych wpisów może w niektórych przypadkach przynieść duże zdziwienie.

Wśród dofinasowanych projektów znalazła się rozbudowa pizzerii o solarium, zakup nowoczesnych i mobilnych ekspresów do kawy czy budowa domku na wodzie do spotkań biznesowych. Część z wniosków otrzymała ogromne kwoty – 300 tysięcy złotych powędrowało do firmy, która wprowadziła do swojej oferty "nowe produkty lodowe".

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