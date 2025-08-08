"Wielkie przepalanie kasy". W sieci wrze po ujawnieniu, na co poszły pieniądze z KPO

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności dla Polski to 56 inwestycji i 55 reform. Otrzymamy z KPO 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła podczas wizyty w Warszawie w lutym 2024 r., że pieniądze z KPO dla Polski zostaną odblokowane. Premier Donald Tusk powiedział, że to około 600 mld zł. W trakcie rządów Zjednoczonej Prawicy środki zostały zamrożone, oficjalnie z powodu problemów z praworządnością w Polsce. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują jednak, że decyzja Brukseli była podyktowania chęcią wpłynięcia na wynik wyborów parlamentarnych z 2023 roku.

Kuriozalne projekty

Tymczasem w sieci wybuchł skandal, po tym jak okazało się, na co przedsiębiorcy z branży HoReCa, czyli hotelowej, restauracyjnej i cateringowej, wydali środki z KPO.

Na stronie rządowej dotyczącej dofinansowań znajduje się mapka z zaznaczonymi miejscowościami, gdzie popłynęły pieniądze. Istnieje możliwość rozwinięcia informacji przy każdym z dofinansowanych projektów. Lektura tych wpisów może w niektórych przypadkach przynieść duże zdziwienie.

"Wyszło jak zawsze. Przedsiębiorcy z KPO kupują domy, łódki i inne wynalazki za setki tysięcy złotych. Z pieniędzy, które miały iść na inwestycje. Wejdź na tę stronę i sprawdź jakie wały robione są w twojej okolicy" – napisał Remigiusz Cetnar na swoim koncie na platformie X.

Wśród dofinasowanych projektów znalazła się rozbudowa pizzerii o solarium, zakup nowoczesnych i mobilnych ekspresów do kawy czy budowa domku na wodzie do spotkań biznesowych. Część z wniosków otrzymała ogromne kwoty – 300 tysięcy złotych powędrowało do firmy, która wprowadziła do swojej oferty "nowe produkty lodowe".

"Przeglądam mapę dotacji z KPO. Miliony dla firm na wypożyczalnie rowerów, solarium w pizzerii, cateringi czy zakup łodzi (!). To miały być przełomowe inwestycje. Wyszło jak zwykle – wielkie przepalanie kasy" – skomentował Marcel Formela.

