"Przeciąć trudną sprawę". Stanowcze słowa ministra

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał na konferencji prasowej, że wspólnie z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem zwrócił się z wnioskiem do prezydenta Karola Nawrockiego, "żeby wspólnie z wszystkimi szefami służb spotkać się i przedstawić plany na 2026 rok". – Te budżetowe, ale też te których informacja jest oklauzulowana – podkreślił.

Szef MON zaznaczył, iż myśli, że "ważne jest to, by porozmawiać w spokojnej atmosferze z tymi, którzy nadzorują ze strony rządu służby specjalne, którym podlegają w odpowiednim zakresie i z szefami służb wspólnie z panem prezydentem te plany przedstawić". – Porozmawiać również o nominacjach na pierwszy stopień oficerski – dodał.

Siemoniak: Służby nie angażowały się w kampanię

Do sprawy odniósł się w poniedziałek na antenie TVN24 minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Były szef MSWiA skomentował oskarżenia, jakie są wysuwane pod adresem aparatu państwa w kontekście wyborów prezydenckich w 2025 roku.

– Służby nie angażowały się w kampanię prezydencką i tego typu zarzuty są zupełnie bezpodstawne – zapewnił polityk Koalicji Obywatelskiej.

Siemoniak nawiązał też do sytuacji związanej z nominacjami oficerskimi.

– To jest nasza wola, żeby przeciąć jedną trudną sprawę, mianowicie brak nominacji oficerskich w ABW i SKW. Uważamy z premierem Kosiniakiem-Kamyszem, że absolutnie zasługują ci funkcjonariusze na awanse i jesteśmy gotowi w takiej właśnie formule, jak zaproponowaliśmy się, spotkać – powiedział minister koordynator służb specjalnych.

Propozycja ministrów. Jest głos z Pałacu Prezydenckiego

Do propozycji Władysława Kosiniaka-Kamysza i Tomasza Siemoniaka odniósł się w Telewizji Republika Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP.

– Można było tak od samego początku. Panu prezydentowi zależało na spotkaniu z szefami służb. Pamiętamy, że zaprosił szefów służb do Pałacu Prezydenckiego. Niestety, to wtedy premier Donald Tusk zablokował to spotkanie. Jeżeli jest dziś taki wniosek, to oczywiście do takiego spotkania dojdzie. Rozmawiałem z panem prezydentem na ten temat, więc ta konsekwencja działania pana prezydenta prowadzi do tego, że do takiego spotkania dojdzie, myślę że w styczniu – powiedział.

Paweł Szefernaker podkreślił, że "pan prezydent jest w bieżącym kontakcie, także w sprawach naszego bezpieczeństwa, z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem".

