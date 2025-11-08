Awanse generalskie w armii i służbach. Jest podpis prezydenta

W sobotę Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że prezydent Karol Nawrocki mianował na stopnie generalskie 11 oficerów Wojska Polskiego, oficera policji, oficera Straży Granicznej oraz oficera Państwowej Straży Pożarnej.

Akty mianowania zostaną wręczone przez głowę państwa 11 listopada 2025 r. o godz. 12:00 na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Awanse generalskie przyznane

Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego mianowani zostali:

generał brygady Krzysztof Knut – dowódca 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej;

generał brygady Artur Kuptel – szef Agencji Uzbrojenia;

generał brygady Michał Przemysław Sprengel – radca koordynator w Biurze Ministra Obrony Narodowej;

generał brygady Krzysztof Zdzisław Stańczyk – dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej;

generał brygady Grzegorz Stanisław Ślusarz – dowódca Centrum Operacji Powietrznych – dowódca Komponentu Powietrznego.

Na stopień wiceadmirała Wojska Polskiego mianowany został kontradmirał Piotr Nieć – zastępca dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Nominacje na stopień generała brygady Wojska Polskiego otrzymali:

pułkownik Mieczysław Gurgielewicz – dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej;

pułkownik Mariusz Sebastian Ochalski – zastępca szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;

pułkownik Jarosław Rybak – szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8;

pułkownik Marcin Przemysław Siudziński – zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej;

pułkownik Krzysztof Paweł Zwoliński – szef Zarządu Lotnictwa Śmigłowcowego – zastępca Inspektora Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Na stopień nadinspektora policji mianowany został inspektor Artur Bednarek – komendant wojewódzki policji w Krakowie. Na stopień generała brygady Straży Granicznej mianowany został pułkownik SG Daniel Wojtaszkiewicz – komendant Warmińsko–Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Na stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej mianowany został starszy brygadier Jacek Niewęgłowski – pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

