Mandat za wywieszenie flagi na 11 listopada? Przepisy jasno to regulują

Flaga Polski jest jednym z najważniejszych symboli narodowych. Prawo nakazuje traktować ją z należytym szacunkiem. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają bowiem pod szczególną ochroną prawną.

Choć wywieszenie biało-czerwonej flagi z okazji Narodowego Święta Niepodległości nie jest obowiązkowe, to wielu Polaków wybiera ten sposób na wyrażenie przywiązania do wspólnoty narodowej.

Mandat za wywieszenie flagi. Za co konkretnie grozi kara?

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej składa się z dwóch poziomych pasów równej szerokości, białego u góry i czerwonego u dołu, w proporcjach 5:8. Na terytorium RP flaga państwowa ma zawsze pierwszeństwo przed innymi flagami. Jakie są najważniejsze zasady wywieszenia flagi? Należy pamiętać o jej odpowiednim eksponowaniu na balkonie lub w oknie domu bądź mieszkania. Flaga nie może być podarta, postrzępiona, spłowiała albo pomazana. Nie powinna także dotykać ziemi ani mieć dodatkowych oznaczeń. Musi być czysta i wyprasowana.

Nieprzestrzeganie zasad używania i wywieszania flagi państwowej może być potraktowane jako jej znieważenie. Informacje na temat tego, co grozi za znieważenie symboli narodowych, znaleźć można w art. 137 paragraf 1 i 2 Kodeksu karnego oraz w art. 49 paragraf 2 Kodeksu Wykroczeń, w którym czytamy, że kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze aresztu lub grzywny.

Mandat za znieważenie symboli narodowych to od 20 do nawet 5 tys. złotych. W skrajnych przypadkach może się jednak skończyć nawet karą pozbawienia lub ograniczenia wolności (np. pracami społecznymi).

W przypadku zniszczenia flagi na przykład w wyniku jej rozdarcia lub zabrudzenia nie wolno wyrzucać jej do kosza. Materiał należy rozdzielić lub spalić w miejscu niepublicznym. Ponadto, niektóre urzędy państwowe ustawiają w swoich siedzibach pojemniki na zużyte flagi.

