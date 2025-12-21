Portugalia i Ukraina porozumiały się ws. wspólnej produkcji dronów

Porozumienie zostało podpisane w sobotę podczas pierwszej wizyty portugalskiego premiera w Kijowie.

"To jeden z najbardziej obiecujących obszarów w obecnej współpracy obronnej. Ważne, żeby przyniósł rezultaty. W całej Europie musimy mieć wystarczająco dużo sił, aby stawić czoła wszelkim zagrożeniom, a nowoczesne drony są prawdziwym narzędziem obrony" – napisał Zełenski w serwisie X.

Podziękował również Portugalii za wkład w program PURL, który umożliwia Ukrainie zakup amerykańskiej broni, a także za poparcie wspólnej europejskiej decyzji o przyznaniu Ukrainie 90 mld euro pożyczki w ciągu dwóch lat.

"Dziękuje premierowi Montenegro za tę wizytę. Jestem wdzięczny Portugalii za szacunek i wsparcie dla społeczności ukraińskiej. Chciałbym szczególnie docenić wkład w odbudowę naszej infrastruktury edukacyjnej – ukraińskich szkół w Czernihowie i Czerkasach" – podkreślił prezydent Ukrainy.

twitter

Zełenski w Polsce. Spotkał się m.in. z prezydentem i premierem

W piątek Zełenski przebywał z wizytą w Warszawie. Spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim, premierem Donaldem Tuskiem, a także z marszałkami Sejmu i Senatu: Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawa-Błońską.

Po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy Zełenski zadeklarował m.in. gotowość do przyspieszenia ekshumacji na Wołyniu oraz konsultacje w sprawie obrony przeciwdronowej. Podziękował Polsce i Polakom za wsparcie, podkreślając, że stosunki między Polską a Ukrainą powinny być mocne. – Musimy szanować się nawzajem, być uważni i ostrożni, bo Rosja próbuje zrujnować nasze relacje – przekonywał.

Według Nawrockiego, "Polacy odnoszą wrażenie, że nasz wysiłek czy wielowymiarowa pomoc nie spotkały się z należytym docenieniem i zrozumieniem". – Władze w Kijowie mają w rękach narzędzia, żeby ten trend i emocję powstrzymać i odrzucić – powiedział prezydent.

Jednocześnie stwierdził, że wizyta Zełenskiego w Polsce to dobra informacja dla Warszawy, Kijowa i dla całego regionu, a zła informacja dla Rosji. – Jest dowodem, że w sprawach strategicznych państwa regionu są razem – podkreślił Nawrocki.

twitter

Było to pierwsze spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy od czasu objęcia urzędu przez Nawrockiego w sierpniu br.

Czytaj też:

Kłótnia o wizytę Zełenskiego w Warszawie. "Nie lata na wakacje"