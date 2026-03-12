"W gronie ekspertów". Powołano Radę Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie
W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania oraz pierwsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP.

Akty powołania – w imieniu prezydenta – wręczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.

W wydarzeniu uczestniczyli: zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz, zastępca szefa BBN gen. bryg. rez. Andrzej Kowalski oraz doradca Prezydenta RP Krzysztof Wacławek.

Czym zajmie się Rada? Cenckiewicz wskazał priorytety

Minister Sławomir Cenckiewicz przedstawił oczekiwania i nadzieje ośrodka prezydenckiego związane z jej pracami. Podkreślił między innymi konieczność wykorzystania najwyższej klasy wiedzy eksperckiej dla budowy programu nowoczesnego państwa, z którego skorzysta prezydent.

Podczas uroczystości głos zabrał również minister Adam Andruszkiewicz. – Gwarantujemy Państwu wsparcie w tej ciężkiej pracy, ponieważ oczekiwania są bardzo wysokie. Państwa prace – mam nadzieję – będą fundamentem naszego działania zewnętrznego, jeśli chodzi o legislację – powiedział.

Na posiedzeniu inauguracyjnym minister Sławomir Cenckiewicz wskazał swoich Zastępców w Radzie: Michała Dworczyka i Tomasza Zdzikota. Omówiono także sprawy organizacyjne.

Rada Bezpieczeństwa i Obronności jest gremium konsultacyjno–doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Do zadań Rady należy m.in. przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta RP, wskazywanie zagrożenia dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze bezpieczeństwa i obronności, a także przegląd i analiza rozwiązań legislacyjnych dotyczących spraw bezpieczeństwa i obronności.

W skład Rady Bezpieczeństwa i Obronności weszli:

  1. Sławomir Cenckiewicz – przewodniczący Rady
  2. Grzegorz Alinowski
  3. Mariusz Błaszczak
  4. Michał Dworczyk – zastępca przewodniczącego
  5. Piotr Grochmalski
  6. Artur Hejne
  7. Adam Jawor
  8. Alicja Kurek
  9. Przemysław Leśniak
  10. Maciej Materka
  11. Agata Mazur
  12. Witold Milczarek
  13. Łukasz Paczesny
  14. Bolesław Piasecki
  15. Karol Piskorski
  16. Krzysztof Pobuta
  17. Piotr Pogonowski
  18. Tomasz Praga
  19. Krzysztof Radomski
  20. Krzysztof Radziwon
  21. Dominik Smyrgała
  22. Tomasz Szatkowski
  23. Andrzej Śliwka
  24. Krzysztof Tuduj
  25. Krzysztof Wacławek
  26. Piotr Woyciechowski
  27. Tomasz Zdzikot – zastępca przewodniczącego
  28. Jerzy Ziarkiewicz
  29. Stanisław Żaryn
  30. Przemysław Żurawski vel Grajewski
Źródło: Prezydent.pl
