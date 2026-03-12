"W gronie ekspertów". Powołano Radę Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie

Akty powołania – w imieniu prezydenta – wręczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.

W wydarzeniu uczestniczyli: zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz, zastępca szefa BBN gen. bryg. rez. Andrzej Kowalski oraz doradca Prezydenta RP Krzysztof Wacławek.

Czym zajmie się Rada? Cenckiewicz wskazał priorytety

Minister Sławomir Cenckiewicz przedstawił oczekiwania i nadzieje ośrodka prezydenckiego związane z jej pracami. Podkreślił między innymi konieczność wykorzystania najwyższej klasy wiedzy eksperckiej dla budowy programu nowoczesnego państwa, z którego skorzysta prezydent.

Podczas uroczystości głos zabrał również minister Adam Andruszkiewicz. – Gwarantujemy Państwu wsparcie w tej ciężkiej pracy, ponieważ oczekiwania są bardzo wysokie. Państwa prace – mam nadzieję – będą fundamentem naszego działania zewnętrznego, jeśli chodzi o legislację – powiedział.

Na posiedzeniu inauguracyjnym minister Sławomir Cenckiewicz wskazał swoich Zastępców w Radzie: Michała Dworczyka i Tomasza Zdzikota. Omówiono także sprawy organizacyjne.

Rada Bezpieczeństwa i Obronności jest gremium konsultacyjno–doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Do zadań Rady należy m.in. przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta RP, wskazywanie zagrożenia dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze bezpieczeństwa i obronności, a także przegląd i analiza rozwiązań legislacyjnych dotyczących spraw bezpieczeństwa i obronności.

W skład Rady Bezpieczeństwa i Obronności weszli: