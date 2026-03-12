Kaczyński: Wolność i niezależność nie mają ceny!

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił zawetowanie ustawy dotyczącej programu SAFE. Głowa państwa przedstawiła powody swojej decyzji. – Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwoli na zaciągnięcie pożyczki SAFE – ogłosił w czwartek prezydent Karol Nawrocki.

Jak zaznaczył polityk, "odpowiedzialność za państwo polega na tym, aby spojrzeć na fakty ponad bieżącymi podziałami politycznymi".

Z decyzji Nawrockiego zadowolony jest prezes PiS. "Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim. Bardzo dobra decyzja Pana Prezydenta RP Karola Nawrockiego" – komentuje Jarosław Kaczyński.

Rządzący naciskali na podpis

Jak wskazywali rządzący, ustawa umożliwia powołanie specjalnego, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) funduszu, za pośrednictwem którego będą mogły być wydawane pieniądze z programu SAFE. Polska ma otrzymać środki z niskooprocentowanych pożyczek na realizację 139 projektów, które są tajne.

Rząd apelował do prezydenta o szybkie podpisanie ustawy. Z kolei opozycja na czele z PiS oczekiwała weta. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, na SAFE zyskają Niemcy.

Według Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, pełnomocnik rządu ds. SAFE, sprzeciw prezydenta nie powstrzyma rządu przed podpisaniem umowy w Brukseli, jeśli tak zdecyduje premier.

Prezydent: Nigdy nie podpiszę ustawy, która uderza w suwerenność

– Mechanizm SAFE jest ogromnym kredytem zaciąganym w obcej walucie. Koszt może wynieść nawet 180 mld zł – podkreśliła głowa państwa.

Karol Nawrocki stwierdził, że "zarobią na tym zachodnie banki i instytucje". Prezydent porównał program do kredytów frankowych. – Politycy, którzy chcą pożyczki z SAFE muszą wiedzieć, ze to obciąży nasze dzieci i wnuki – wskazał.

– Naród, który nie chce płacić za własną armię, będzie musiał płacić na armię cudzą, ale wydatki muszą być przeprowadzane w sposób, który nie naraża suwerenności państwa. Dlatego przedstawiłem alternatywę w postaci "Polskiego SAFE 0 proc.". Ten projekt powinien być jak najszybciej procedowany – zaznaczył prezydent.

Nawrocki zwrócił uwagę, że w przypadku europejskiego SAFE "o naszych pieniądzach nie będą decydowały jedynie polskie władze". Jako przykład wskazał mechanizm warunkowości. – Bezpieczeństwo pod warunkiem nie jest bezpieczeństwem – stwierdziła głowa państwa.

– Nie można przekazać kompetencji, które stanowią istotę suwerenności, a jedną z nich jest kontrola – powiedział prezydent.

Karol Nawrocki podkreślił, że nigdy nie podpisze ustawy, która "uderza w naszą suwerenność i bezpieczeństwo". – Po pierwsze – Polska, po pierwsze – Polacy – zaznaczył.

