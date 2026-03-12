Tusk odpowie Nawrockiemu. Pałac Prezydencki reaguje

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w czwartek swoją decyzję ws. programu. – Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwoli na zaciągnięcie pożyczki SAFE – zaznaczył.

– To sprawa przyszłości państwa polskiego. Od początku projekt SAFE budził wiele pytań i wątpliwości – przypomniał Nawrocki.

Szefernaker: W posiedzeniu rząd weźmie udział minister Bogucki

Decyzja prezydenta ma wpływ na prace rządu. Właśnie do nich odniósł się w mediach społecznościowych szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.

"Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy o Radzie Ministrów, w jutrzejszym posiedzeniu Rady Ministrów weźmie udział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki" – napisał na portalu X prezydencki minister.

twitter

Wspomniany przepis stanowi, że w posiedzeniu rządu, na którym omawiane są sprawy dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa, udział bierze przedstawiciel prezydenta RP.

Donald Tusk już wcześniej zapowiadał, że wobec weta prezydenta Karola Nawrockiego ws. programu SAFE zwoła posiedzenie rządu w piątek o godz. 9:00. Premier wskazał, że tego dnia zostanie przedstawiona odpowiedź Rady Ministrów na decyzję głowy państwa.

Szłapka: To jest obrzydliwe

Decyzję prezydenta Karola Nawrockiego skrytykował w czwartek rzecznik rządu Adam Szłapka, który był gościem TVP Info.

– Pan prezydent pokazał się jako osoba kompletnie zależna od PiS – powiedział polityk KO.

Rzecznik rządu ostro skrytykował również polityków PiS. – Wygląda na to, jakby w którymś momencie przestawiono wajchę lobbystyczną. Wcale im nie zależy, żeby rozwijać polski przemysł tylko kupować gdzieś indziej – powiedział Adam Szłapka. – Występują przeciwko temu, co mówią generałowie, eksperci. Oni mają głęboko zakodowane w głowie: tylko liczy się interes PiS-u – zaznaczył. Jego zdaniem, przy Nowogrodzkiej dominuje myślenie: „Im gorzej teraz dla Polski tym lepiej dla PiS-u”.

– To jest obrzydliwe. To jest działanie w kierunku zdrady narodowej – powiedział rzecznik rządu.

Czytaj też:

"Dokonał zdrady stanu". Czarzasty uderza w NawrockiegoCzytaj też:

"Dziękujemy!", "wstyd". Burza po decyzji prezydenta ws. SAFE