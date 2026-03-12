"Niewiarygodny pożyczkodawca". Tumanowicz: UE może zablokować SAFE po zmianie rządu

We wtorek odbyło się spotkanie w sprawie propozycji „polskiego SAFE 0 proc”., która ma być alternatywą dla unijnego programu SAFE. W rozmowach wzięli udział: prezydent Karol Nawrocki, prezes NBP Adam Glapiński oraz premier Donald Tusk wraz z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim. Propozycja jest alternatywą dla unijnej pożyczki SAFE.

Po spotkaniu do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący „Polski SAFE 0 proc”, jednak w środę marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że Sejm nie będzie pracował nad prezydenckim projektem w sprawie „polskiego SAFE” do momentu zakończenia procesu związanego ustawą o unijnym programie SAFE, skierowaną do prezydenta Karola Nawrockiego.

"Polski SAFE 0 proc.". Konfederacja: Propozycja warta rozważenia

Witold Tumanowicz, poseł Konfederacji, pytany przez DoRzeczy.pl, czy „polski SAFE 0 proc”. jest realną alternatywą do unijnego SAFE, odpowiedział, że Konfederacja, jeśli chodzi o „polski SAFE 0 proc”. jest krytyczna, co do kwestii kreacji pieniądza. – Jednak wydaje się, że nawet ten mechanizm jest dużo lepszy niż branie pożyczki od niewiarygodnego pożyczkodawcy, który jest w stanie nam zablokować fundusze pod byle pretekstem, na przykład, jak się zmieni rząd – mówił.

Podkreślił, że zdaniem Konfederacji „polski SAFE 0 proc”. jest jednak propozycją warta rozważenia, chociaż Konfederacja dostrzega też i jego minusy.

Dopytywany, jakie są to minusy, wyjaśnił, że to „kreacja pieniądza w tym wypadku, która będzie udziałem NBP i będzie oddziaływać także na presję inflacyjną”.

– Czyli tak naprawdę Polacy też zapłacą w podwyżkach cen za tego typu mechanizm. Więc musimy jasno powiedzieć, czy Polacy w ogóle są na to gotowi, żeby poświęcić kwestie swojej wygody, w tym wypadku kwestii cen, które będą musieli płacić za bezpieczeństwo Polski w postaci zakupów sprzętu – dodał.

Prezydent Nawrocki przygotowuje się do weta SAFE?

Pytany, czy jego zdaniem poprzez propozycję „polskiego SAFE 0 proc”. prezydent Karol Nawrocki przygotowuje się do weta unijnego SAFE, Witold Tumanowicz powiedział, że ma nadzieję, że będzie weto.

– Oczywiście, zakładnikiem są różnego rodzaju służby, nie tylko wojsko, ale też policja czy Straż Graniczna. Służby faktycznie oczekują pieniędzy na sprzęt, który ma być im dany, ale cały problem polega na tym, że pożyczka SAFE nie jest tak tania, jakby ją malowali, a jednocześnie duża część tych pieniędzy wcale nie musi trafić do Polski tak, jak to mówią politycy koalicji rządzącej, ponieważ nawet, jeśli będą inwestować w polskie firmy, to na przykład firma, której szefem jest Paweł Poncyljusz, będzie zamawiać sprzęt za granicą – ocenił poseł Konfederacji.

