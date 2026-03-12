Nagła decyzja Tuska. Odwołał wywiad z Dobrosz-Oracz

Szef rządu miał być gościem Justyny Dobrosz-Oracz w programie "Pytanie dnia". Rozmowę zapowiadały grafiki, które w ciągu dnia zamieszczane były w mediach społecznościowych. Audycja miała rozpocząć się ok. godz. 20.

Niespodziewanie udział Tuska w programie został odwołany. Kancelaria premiera nie podała przyczyny zmiany planów.

Orędzie Nawrockiego

Na godzinę 20.00 zaplanowano orędzie prezydenta Karola Nawrockiego. Media spekulują, że w jego trakcie prezydent ogłosi decyzję w sprawie unijnego programu pożyczek SAFE.

Według Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, pełnomocnik rządu ds. SAFE, ewentualny sprzeciw prezydenta nie powstrzyma rządu przed podpisaniem umowy w Brukseli, jeśli tak zdecyduje premier.

Przypomnijmy, że Karol Nawrocki wraz z prezesem NBP Adamem Glapiński zaproponował alternatywę – "polski SAFE 0 proc." i utworzenie Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych, którego podstawowym źródłem finansowania mają być środki pochodzące z zysku Narodowego Banku Polskiego. Projekt ustawy, który we wtorek (10 marca) wpłynął do Sejmu, przewiduje także utworzenie Funduszu w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Czy prezydent powinien zawetować ustawę o SAFE?

Z najnowszego sondażu wynika, że zdaniem ponad połowy badanych prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę o SAFE. Przeciw jest jedna czwarta pytanych.

Takie są wyniki sondażu pracowni Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24, który przeprowadzono w dniach 11-12 marca.

O tym, że prezydent "zdecydowanie powinien" podpisać ustawę wdrażającą program SAFE przekonanych jest 32 proc. badanych. Odpowiedź "raczej powinien" wybrało 21 proc. respondentów. Za podpisaniem ustawy opowiedziało się w sumie 53 proc. pytanych.

Odpowiedź "nie powinien" wybrało 25 proc. badanych, z czego "raczej nie powinien" – 8 proc., a "zdecydowanie nie powinien" – 17 proc.

22 proc. respondentów wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

