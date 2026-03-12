PiS: Dlatego odrzucili naszą poprawkę o 89 procentach

Partie koalicji rządzącej odrzuciły poprawkę PiS, która miała zagwarantować ustawowo, by w razie zaciągnięcia pożyczek z SAFE 89 proc. środków trafiła do polskiej zbrojeniówki. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzajewski tłumaczy, dlaczego jego zdaniem obóz pod wodzą Tuska musiał odrzucić tę poprawkę.

Dwuetapowy mechanizm. Kurzajewski: Dlatego odrzucili poprawkę

– Pamiętacie jak mówiliśmy, że większość środków ze szkodliwego mechanizmu SAFE trafi do niemieckiego przemysłu zbrojeniowego? Mieliśmy rację, a przyznaje to sam Kosiniak-Kamysz – mówi na nagraniu Kurzajewski, wskazując fragment wywiadu z ministrem, w którym przypomina on, że tylko do końca maja Komisja Europejska pozwala na samodzielne kontrakty. Później trzeba już z innym państwem UE albo Ukrainą.

– Mechanizm pożyczkowy SAFE jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap przewiduje możliwość zakupów w jednym kraju członkowskim, a drugi etap przewiduje zamówienia wspólne – przypomniał Kurzajewski. – Czyli takie zamówienia, w których wiodącą rolę miał właśnie niemiecki przemysł zbrojeniowy – dodał.

– Przyznała to zresztą pani minister Sobkowiak-Czarnecka, która mówi, że już jeździ po Europie po to, żeby negocjować te wspólne zamówienia, ale to wszystko na nic, bo tutaj i tak ostatnie słowo będą mieli Niemcy – powiedział.

Warunkowość SAFE

SAFE to unijny mechanizm zadłużenia celem finansowania inwestycji militarnych. Chętne państwa UE mogą zaciągnąć pożyczki za pośrednictwem UE. Program jest objęty mechanizmem warunkowości wypłat, podobnie jak przy KPO. Ostateczne decyzje należą do Komisji Europejskiej. Lista konkretnych projektów, jakie mają być zrealizowane w Polsce nie jest jawna.

Tego kredytu nie można zaciągnąć bez zgody prezydenta

Rząd Donalda Tuska chce zaciągnąć prawie 44 miliardy euro, nawet jeśli prezydent nie podpisze ustawy. Kredyt ma być spłacany w euro przez maksymalnie 45 lat. Obowiązywać ma 10-letnia karencja. Większość sejmowa w ekspresowym tempie przyjęła w tym zakresie ustawę.

Ponieważ wzięcie tak wysokiej pożyczki oznaczać będzie "znaczące obciążenie państwa pod względem finansowym", to zgodnie z art. 89 Konstytucji RP nie może być to dokonane bez zgody ustawowej i podpisu prezydenta RP.

Ambasador Niemiec: Zaskakujące kontrowersje

Kredytu z SAFE nie biorą Niemcy. Ambasador Niemiec Miguel Berger obserwował jednak w polskim Sejmie dyskusję posłów nad ustawą wdrażającą program i wyraził niezadowolenie, że pojawiły "zaskakujące kontrowersje".

