Jest nowy metropolita łódzki. Papież Leon XIV zdecydował

Informację, którą jako pierwsza podała "Rzeczpospolita", oficjalnie potwierdził w południe nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi. "Ojciec Święty Leon XIV mianował arcybiskupem metropolitą łódzkim dotychczasowego jałmużnika papieskiego kardynała Konrada Krajewskiego" – przekazano w komunikacie.

Od 2013 r. kard. Krajewski pełni funkcję papieskiego jałmużnika. Pochodzi z Łodzi. Święceń prezbiteratu udzielił mu 11 czerwca 1988 r. biskup diecezjalny łódzki Władysław Ziółek. W latach 1990-1993 odbył studia w zakresie liturgiki w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie, które ukończył ze stopniem licencjata. W 1995 r. na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu uzyskał doktorat z teologii ze specjalizacją w dziedzinie liturgiki.

Kim jest kard. Konrad Krajewski?

Do Watykanu wyjechał w 1998 r. Pracował w Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych. 12 maja 1999 r. został papieskim ceremoniarzem. W 2005 r. pełnił funkcję oficjalnego ceremoniarza podczas uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II, a także podczas konklawe. Gdy wybrano Benedykta XVI, jako pierwszy pojawił się z krzyżem na głównym balkonie Bazyliki św. Piotra.

W 2008 r. został kanonikiem honorowym Kapituły Archikatedralnej Łódzkiej. W 2013 r. ponownie pełnił posługę ceremoniarza podczas konklawe. 3 sierpnia 2013 r. papież Franciszek mianował go arcybiskupem tytularnym Beneventum i jałmużnikiem papieskim. Święcenia biskupie otrzymał 17 września 2013 r. w Bazylice św. Piotra. 20 maja 2018 r Ojciec Święty Franciszek ogłosił, że mianował Konrada Krajewskiego kardynałem.

W marcu 2022 r. został wysłany przez papieża Franciszka na Ukrainę w związku z pełnoskalową rosyjską inwazją.

Kard. Konrad Krajewski zastąpi na stanowisku metropolity łódzkiego kard. Grzegorza Rysia, który w grudniu ubiegłego roku został metropolitą krakowskim.

Czytaj też:

Prezydent Ukrainy przyznał państwowe odznaczenie polskiemu kardynałowiCzytaj też:

Kard. Ryś apeluje. "Potrzebujemy przeorać ziemię krakowskiego Kościoła"