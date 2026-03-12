Kard. Ryś apeluje. "Potrzebujemy przeorać ziemię krakowskiego Kościoła"

– Potrzebujemy przeorać ziemię krakowskiego Kościoła, aby stała się na nowo pulchna, żeby w nią od nowa siać i żeby Boże Słowo rosło w nas, w naszych wspólnotach, w naszym Kościele. Jestem przekonany, że taką właśnie pracą gruntowną będzie nasz Synod – zwrócił się do wiernych kard. Grzegorz Ryś.

Zaproszenie skierował w filmie nagranym w ogrodzie przy jednym z krakowskich kościołów.

Synod w Archidiecezji Krakowskiej. Kardynał Ryś: Liczę na was

Uroczysta inauguracja Synodu odbędzie się w sobotę, 14 marca o godz. 18:00 w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Do udziału w Eucharystii zaproszone są przede wszystkim delegacje ze wszystkich parafii Archidiecezji Krakowskiej, ale nie tylko. – Także te z małych wspólnot, z ruchów, z zakonów, z seminariów. Tam, gdzie się gromadzimy we wspólnotach, zaproszeni jesteśmy, żeby wejść w Synod – wskazał kard. Grzegorz Ryś.

Wcześniej, od piątku, 13 marca odbywać będą się przedsynodalne spotkania, które poprowadzi kard. Mario Grech, sekretarz generalnych Synodu Biskupów. – Poprowadzi nas do tego Synodu rekolekcyjnie i konferencyjnie, także odpowiadając na nasze pytania, wątpliwości – mówił metropolita krakowski.

– Bądźmy razem. Spotkanie jest otwarte – kto tylko chce, niech przyjdzie. (…) Przyjdźcie. Czekam na was. Liczę na was – zachęcał kard. Ryś.

Pierwszy Synod w Archidiecezji Krakowskiej, zwołany przez kard. Karola Wojtyłę, późniejszego papieża Jana Pawła II, odbył się w latach 1972-1979. Jego zadaniem było wprowadzenie w życie Archidiecezji Krakowskiej uchwał Soboru Watykańskiego II. Z prawnego punktu widzenia w chwili wyboru kard. Wojtyły na papieża Synod w Krakowie został przerwany, ale jego kontynuacji – za zgodą Stolicy Apostolskiej – podjął się wkrótce potem bp Julian Groblicki. Dekretem z 1 marca 1979 r. działalność Synodu wznowił następca kard. Wojtyły, kard. Franciszek Macharski. Ostatnie głosowanie odbyło się 8 maja 1979 r.

