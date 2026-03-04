Papież zwrócił się do Polaków. Wspomniał o św. Kazimierzu

Podczas środowej audiencji generalnej, papież Leon XIV pozdrawiając pielgrzymów z Polski przypomniał postać – wspominanego w liturgii dnia – św. Kazimierza, "znamienitego patrona Polski i Litwy oraz wielu diecezji i parafii".

Grupy z Polski obecne na środowej audiencji generalnej to: parafia pw. Świętej Trójcy w Belsku Dużym (archidiecezja warszawska); maturzyści z Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie wraz z nauczycielami; parafia Miłosierdzia Bożego w Sułkowicach-Łęgu, którzy przybyli do Rzymu w pielgrzymce dziękczynnej z okazji 30 lat istnienia parafii i 25 lat konsekracji kościoła; pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

Papież zachęca Polaków do odkrywania w Maryi godności i powołania każdej kobiety

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do pielgrzymów polskich:

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziś w liturgii wspominamy św. królewicza Kazimierza, znamienitego patrona Polski i Litwy oraz wielu diecezji i parafii. Codziennie modlił się słowami: Omni die dic Mariae, ucząc synowskiej miłości do Maryi, Matki i Królowej. Niech jego wstawiennictwo pomaga odkrywać, że w Maryi Pannie podziwiamy prawdziwą godność każdej kobiety i jej powołania. Wszystkich was błogosławię!

Papieską katechezę streścił po polsku red. Wojciech Rogacin z serwisu Vatican News: Soborowa Konstytucja Lumen gentium ukazuje dwa wymiary "złożonej rzeczywistości" Kościoła: ludzki i boski. Ten pierwszy dotyczy wspólnoty chrześcijan, głoszących Ewangelię i będących znakiem obecności Chrystusa. Natomiast wymiar boski nie polega na idealnej doskonałości jego członków, ale na fakcie, że wspólnota ta jest zrodzona z planu miłości Bożej. Jesteśmy wezwani do budowania Kościoła, czyli Ciała Chrystusa, które jest rzeczywistością zarówno ludzką, jak i boską, przyjmującą grzesznego człowieka i prowadzącą go do Boga.

