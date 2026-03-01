Czego najbardziej obawia się Leon XIV. Skrajne siły nie chcą wspierać masowej migracji w Hiszpanii?

Nic nie definiuje człowieka lepiej niż jego obawy. Pokaż mi kogo się boisz a powiem ci, kim jesteś – w ten sposób można łatwo ustalić prawdziwe stanowisko danego polityka.
Dotyczy to też papieża, gdy zabiera głos w sprawach politycznych, a nie doktrynalnych czy teologicznych. Otóż, jeśli wierzyć doniesieniom "El Pais" Leon XIV najbardziej obawia się… wzrostu znaczenia hiszpańskiej prawicy. Tak, to nie żart – chyba, że wspomniany tu największy hiszpańskojęzyczny dziennik nałgał.
