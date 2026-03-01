Chiny potępiają zabicie Chemeiniego

W Iranie rozpoczął się proces przekazania władzy po śmierci ajatollaha Alego Chameneiego. W najbliższych dniach ma zostać powołana tymczasowa rada przywódcza. Zgodnie z procedurą do czasu wyboru nowego najwyższego przywódcy odpowiedzialność za losy Iranu przejma prezydent państwa Masud Pezeszkian, szef władzy sądowniczej Golamhosejn Mohseni Edżei, a także jeden z prawników Rady Strażników Rewolucji.

"Atak i zabójstwo irańskiego przywódcy stanowi poważne naruszenie suwerenności i bezpieczeństwa Iranu. Narusza cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych oraz podstawowe normy stosunków międzynarodowych. Chiny stanowczo się temu sprzeciwiają i zdecydowanie potępiają" – przekazało MSZ Chin.

W komunikacie czytamy: "Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych, zaprzestania dalszej eskalacji napiętej sytuacji i podjęcia wspólnych wysiłków na rzecz utrzymania pokoju i stabilności na Bliskim Wschodzie i na całym świecie".

Śmierć Chameneiego. Jest oświadczenie

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył w sobotę, że "wiele wskazuje na to, że Alego Chameneiego już nie ma".

Irańskie media ostatecznie potwierdziły wcześniejsze komunikaty Izraela i Stanów Zjednoczonych. Prezenter telewizji państwowej odczytał w niedzielę oświadczenie Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która potwierdziła śmierć Alego Chameneiego.

Organ w swoim komunikacie zaznaczył, że "męczeństwo" Chameneiego ma być początkiem "powstania w walce przeciwko prześladowcom". Na terytorium Iranu ogłoszono 40-dniową żałobę narodową.

Nie przekazano do tej pory żadnych oficjalnych informacji w sprawie następcy ajatollaha. Brakuje również szczegółów dotyczących okoliczności śmierci Chameneiego. Irańskie władze jedynie winą za śmierć duchowego przywódcy obarczyły Stanu Zjednoczone oraz Izraela – wskazuje BBC.

