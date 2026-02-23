Chiński wywiad w Polsce? Dokonano zatrzymania na lotnisku Chopina

Zatrzymania dokonali funkcjonariusze CBŚP na lotnisku Chopina w Warszawie. Chodzi o 32-letniego obywatela Czarnogóry. Jak nieoficjalnie ustaliło RMF FM mężczyzna był ścigany przez litewski wymiar sprawiedliwości Europejskim Nakazem Aresztowania.

Litewskie władze utrzymują, że Czarnogórzec od lutego 2023 roku zbierał na Litwie informacje istotne dla chińskich władz. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o siedmiodniowy areszt dla podejrzanego.

Konflikt między Litwą a Chinami

Spór między Litwą a Chinami trwa od 2021 roku, gdy w Wilnie otworzono biuro przedstawicielskiego Tajwanu. Chiny bowiem nie uznają niepodległości tego państwa. W konsekwencji tych działań władze w Pekinie podjęły decyzję o nałożeniu sankcji na Litwę.

W 2022 roku, według doniesień agencji Bloomberg, minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis na spotkaniu szefów spraw zagranicznych państw NATO w Bukareszcie zwrócił się w zakulisowych rozmowach do swoich partnerów z apelem o większą ostrożność w stosunkach z Chinami.

– Widzieliśmy, co dla nas wszystkich na Zachodzie oznacza zależność od Rosji. Mam tylko nadzieję, że wyciągnęliśmy wnioski i nie powtórzymy po raz drugi tych samych błędów z Chinami – powiedział wówczas Landsbergis.

Chiny wzięły Wielką Brytanię na celownik

Służby specjalne Chin przez lata prowadziły szeroko zakrojoną akcję szpiegowską w Wielkiej Brytanii – informują media z Wysp. Operacja miała być wymierzona w wysokich rangą urzędników.

Jak podaje brytyjski dziennik "Daily Telegraph", Pekin przez lata prowadził kampanię cyberataków, której celem były telefony wysokich rangą urzędników brytyjskiego rządu. Operacja dotyczyła najbliższych współpracowników kolejnych premierów Wielkiej Brytanii: Borisa Johnsona, Liz Truss i Rishiego Sunaka w latach 2021-2024. Nie wiadomo, czy inwigilowani byli sami szefowie rządu, ale – jak wskazują źródła – działania sięgały "do samego serca Downing Street".

