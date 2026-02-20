Przedstawiciele Rosji i Chin wskazują na nasilające się dążenia zarówno władz niemieckich jak i japońskich do tego, by zrzucić ograniczenia nałożone na te państwa po II WŚ, mające na celu niedopuszczenie do odrodzenia się w nich militaryzmu. Taka postawa wynika z zapomnianego, a nawet w dużej mierze na Zachodzie w ogóle nieznanego faktu, że II WŚ, zarówno dla Rosji jak i Chin oznaczała potworną hekatombę. Całkowita liczba ofiar Związku Radzieckiego podczas II wojny światowej (1941–1945) jest szacowana na około 26,6–27 milionów ludzi. Liczba ta obejmuje zarówno żołnierzy, jak i ludność cywilną, która zginęła w wyniku działań wojennych, represji, głodu i chorób na terenach okupowanych przez hitlerowskie Niemcy. Całkowita liczba ofiar okupacji japońskiej w Chinach (1937–1945) jest szacowana na 20–30 milionów osób, z czego zdecydowaną większość (około 17 milionów) stanowili cywile. Okupacja japońska charakteryzowała się niezwykłą brutalnością, w tym masakrami (np. w Nankinie), przeprowadzaniem pseudonaukowych eksperymentów medycznych na więźniach i głodem. Podczas obchodów kolejnych rocznic zakończenia II WŚ przedstawiciele Rosji i Chin podkreślają, że kwestionowanie albo jakiekolwiek relatywizowanie ludobójstwa popełnionego przez Niemców i Japończyków jest niedopuszczalne.