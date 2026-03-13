Kolejne weto Karola Nawrockiego. Chodzi m.in. o areszty tymczasowe

O decyzji poinformował w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Kolejne weto Karola Nawrockiego

Jeszcze nie opadły emocje po czwartkowym orędziu prezydenta Karola Nawrockiego, w którym zakomunikował, że nie podpisze ustawy wdrażającej w Polsce funduszy SAFE, a już pojawiły się informacje o zawetowaniu kolejnej ustawy. Jak przekazał w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz,, weto zostało podjęte "z troski o bezpieczeństwo obywateli i skuteczność państwa w walce z najgroźniejszą przestępczością". Zdaniem prezydenta nowe przepisy mogłyby utrudnić prowadzenie postępowań karnych.

Zastrzeżenia wobec ustawy zgłaszały także środowiska prokuratorskie. Według nich proponowane rozwiązania mogłyby doprowadzić do chaosu proceduralnego.

Przede wszystkim chodzi o tymczasowe aresztowanie

Ustawa zmieniała także zasady stosowania tymczasowego aresztu w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa. Obecnie sąd może zastosować areszt m.in. wtedy, gdy podejrzanemu grozi kara co najmniej 8 lat więzienia. Nowelizacja podnosiła ten próg do 10 lat, co w praktyce oznaczałoby, że w części spraw sam fakt grożącej wysokiej kary nie wystarczałby już do zastosowania aresztu.

Projekt wprowadzał również ograniczenie czasu stosowania aresztu z tej przesłanki – maksymalnie do 12 miesięcy do momentu wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji.Projekt zakładał też powrót do wcześniejszych przepisów dotyczących przestępstw zagrożonych karą do dwóch lat więzienia. W takich sprawach tymczasowe aresztowanie co do zasady nie mogłoby być stosowane.

W ocenie prezydenta państwo powinno jednocześnie gwarantować rzetelny proces i skutecznie chronić obywateli przed przestępczością.

