Niebezpieczne mrzonki

Marcin Skalski stwierdził na łamach „Do Rzeczy” (nr 19/2026), że w interesie Polski leży reset z Rosją. Wywołał tym samym redakcyjną debatę. Po stronie ugody z Moskwą opowiedział się Adam Wielomski, przeciwko – Rafał A. Ziemkiewicz oraz Piotr Semka. Mój głos w dyskusji również będzie polemiczny. Odwołam się jednak nie tylko do samej polityki, lecz także do historii i kultury rosyjskiej, których znajomość jest kluczowa, jeśli chcemy zrozumieć, o co chodzi Władimirowi Putinowi.

Inicjator debaty daje do zrozumienia, że warunkiem suwerenności Warszawy jest emancypacja spod wpływu zachodnich sojuszników i poszukanie porozumienia z Moskwą, która tak naprawdę nie jest wrogo do Polski nastawiona. Powinniśmy zatem, przekonuje autor, prowadzić politykę wielowektorową, korzystając z szans, jakie stawia przed nami nowy, wielobiegunowy porządek świata.

Skąd myślenie o świecie wielobiegunowym