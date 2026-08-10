Ostrzeżenie dla mieszkańców Mazowsza. W lasach grasuje puma

O obecności dzikiego zwierzęcia służby zostały poinformowane przez Nadleśnictwo Ciechanów. Według przekazanych informacji w piątek (7 sierpnia) dużego kota mieli zauważyć myśliwi.

Zwierzę zostało również uchwycone przez kamerę termowizyjną, a leśnicy znaleźli odcisk łapy. Według ich oceny był to ślad dużego kota.

W związku ze zgłoszeniem Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Gołyminie-Ośrodku zaapelował do mieszkańców miejscowości Osiek-Wólka, Osiek-Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo o zachowanie szczególnej ostrożności.

Władze zalecają, by nie wchodzić do lasów i zadrzewień oraz zwracać szczególną uwagę na dzieci.

W ciechanowskich lasach grasuje puma. Ostrzeżenie dla mieszkańców

Podobny komunikat wydało Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ciechanowie. Służby podkreśliły, że w przypadku zauważenia zwierzęcia nie należy się do niego zbliżać, próbować go łapać ani przeganiać. W razie jego zaobserwowania należy powiadomić służby pod numerem 112.

Władze gminy przygotowują się do rozmieszczenia fotopułapek, które mają pomóc ustalić, czy zwierzę nadal przebywa w tym rejonie.

Według Nadleśnictwa Ciechanów puma może pokonywać dziennie od 20 do 30 kilometrów. Jeśli potwierdzi się jej obecność, planowane jest wynajęcie specjalistycznej firmy zajmującej się odławianiem dzikich zwierząt.

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