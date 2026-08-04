Dodatek w wysokości prawie 7 tys. brutto. Komu przysługuje specjalne świadczenie?

ZUS przypomina, że setne urodziny to także prawo do dodatkowego wsparcia finansowego. Obecnie ZUS wypłaca świadczenie honorowe już 4262 osobom, które ukończyły 100 lat. Każdy uprawniony otrzymuje co miesiąc 6938,92 zł brutto. Świadczenie przysługuje niezależnie od emerytury lub renty. Świadczenie rośnie co roku wraz z waloryzacją, która odbywa się w marcu.

Ponad 4 tys. stulatków otrzymuje świadczenie honorowe z ZUS

Rośnie liczba osób, które otrzymują świadczenie honorowe z ZUS. W czerwcu 2026 roku było ich już 4262. ZUS podkreśla, że to wzrost o ponad 200 osób w ciągu pół roku.

Najwięcej stulatków pobierających świadczenie honorowe mieszka w woj. mazowieckim. W czerwcu 2026 ZUS wypłacał mieszkańcom Mazowsza 736 takich świadczeń. Na drugim miejscu znalazło się woj. śląskie z 436 świadczeniami, a na trzecim dolnośląskie – 412. Najmniej świadczeń ZUS wypłacał w woj. opolskim – 75 oraz lubuskim – 85.

Od 1 marca 2026 świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie.

Co zrobić, aby otrzymać świadczenie?

Od 1 stycznia 2025 roku kwestie związane ze świadczeniem honorowym reguluje ustawa. Dzięki temu wszyscy uprawnieni otrzymują świadczenie w tej samej wysokości. Wcześniej o kwocie decydował moment ukończenia wymaganego wieku. Przepisy gwarantują teraz także coroczną waloryzację. ZUS przeprowadza ją w marcu, tak jak w przypadku emerytur i rent.

Większość stulatków nie musi załatwiać żadnych formalności.

Osobie, która: ukończyła 100 lat, ma obywatelstwo polskie, ma prawo do świadczeń wymienionych w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury lub renty – świadczenie honorowe przysługuje z urzędu.

Wniosek powinny złożyć wyłącznie osoby, które nie mają prawa do świadczeń wymienionych w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury czy renty. Aby otrzymać świadczenie honorowe, muszą one: ukończyć 100 lat, mieć obywatelstwo polskie, mieć centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16 roku życia.

W takiej sytuacji ZUS przyzna świadczenie honorowe od miesiąca, w którym dana osoba złożyła wniosek, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym ukończyła ona 100 lat.

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