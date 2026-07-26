1000 zł co miesiąc na dziecko. Kto może dostać te pieniądze?

Pieniądze przysługują m.in. studentom, osobom bezrobotnym czy pracującym na umowie o dzieło.

Kto może dostać 1000 zł?

Jak przypomina "Dziennik Gazeta Prawna", kosiniakowe zostało wprowadzone dla osób, które po urodzeniu dziecka nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego z ZUS. Świadczenie przysługuje m.in.:

osobom bezrobotnym, także niezarejestrowanym w urzędzie pracy,

studentom,

uczniom szkół ponadpodstawowych,

osobom pracującym na umowie o dzieło,

osobom zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych bez ubezpieczenia chorobowego,

rolnikom,

przedsiębiorcom, którzy nie opłacali dobrowolnej składki chorobowej.

Jak podaje "DGP", świadczenie co do zasady otrzymuje matka dziecka. Ojciec może przejąć jego pobieranie tylko w sytuacjach wskazanych w przepisach, m.in. po śmierci matki, porzuceniu przez nią dziecka albo po skróceniu przez nią okresu pobierania świadczenia. Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000 zł miesięcznie. Kwota jest stała, nie zależy od dochodów ani wcześniejszych zarobków. Nie jest również opodatkowana, dlatego rodzic otrzymuje pełne 1000 zł.

Przez jaki czas wypłacane są pieniądze?

Długość wypłaty zależy od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Jak wylicza "DGP", świadczenie przysługuje przez:

52 tygodnie – na jedno dziecko,

65 tygodni – przy bliźniętach,

67 tygodni – przy trojaczkach,

69 tygodni – przy czworaczkach,

71 tygodni – przy pięciorgu i większej liczbie dzieci.

Wniosek o wypłatę świadczenia trzeba złożyć w ciągu trzech miesięcy od narodzin dziecka. Tylko wtedy świadczenie zostanie przyznane od dnia porodu. Spóźnienie oznacza utratę części pieniędzy. Jeśli dokumenty trafią do urzędu po upływie trzech miesięcy, świadczenie będzie wypłacane dopiero od dnia złożenia wniosku.

Wniosek można złożyć w urzędzie gminy lub miasta, MOPS-ie albo GOPS-ie właściwym dla miejsca zamieszkania. Jak przypomina "DGP", formalności można załatwić także przez internet – za pośrednictwem portalu Emp@tia lub platformy ePUAP.

Kosiniakowe i 800 plus

Pobieranie kosiniakowego nie wyklucza otrzymywania 800 plus. Świadczenie można również łączyć z becikowym, o ile rodzina spełnia warunki jego przyznania. Nie można natomiast jednocześnie pobierać kosiniakowego i zasiłku macierzyńskiego na to samo dziecko.

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