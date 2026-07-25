Rząd zdecydował w sprawie 14. emerytury. Wiadomo, kiedy ruszą wypłaty

Dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone wraz z wrześniową emeryturą lub rentą, zgodnie z indywidualnym terminem wypłaty świadczenia podstawowego.

14. emerytura wyższa niż przed rokiem

Pełna 14. emerytura wyniesie w tym roku 1978,49 zł brutto. Rok wcześniej było to 1878,91 zł brutto, co oznacza wzrost o 99,58 zł brutto. Jak podaje Portal Samorządowy, po potrąceniu składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy maksymalna kwota wypłaty wyniesie 1800,43 zł netto.

Kto dostanie pełną kwotę?

Pełne świadczenie otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tego progu obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę", czyli świadczenie jest pomniejszane o kwotę przekroczenia limitu.

Wysokość 14. emerytury będzie wynosić m.in.:

przy emeryturze 1800,43 zł netto – 1625,43 zł netto,

przy 2012,28 zł netto – 1597,43 zł netto,

przy 2462,40 zł netto – 1563,43 zł netto,

przy 2878,71 zł netto – 1274,91 zł netto,

przy 3373,45 zł netto – 775,97 zł netto,

przy 4043,03 zł netto – 110,39 zł netto.

Minimalna wysokość 14. emerytury wyniesie 50 zł brutto. Świadczenie nie będzie przysługiwało po przekroczeniu limitu wynikającego z zastosowania zasady "złotówka za złotówkę".

Wniosku składać nie trzeba

Jak przypomina Portal Samorządowy, 14. emerytura zostanie wypłacona automatycznie. Nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenie wypłacą:

ZUS,

KRUS,

wojskowe biura emerytalne,

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA,

Biuro Emerytalne Służby Więziennej.

Prawo do świadczenia będą miały osoby, które na 31 sierpnia 2026 r. będą miały ustalone prawo do emerytury lub renty.

Część seniorów może dostać więcej

Część emerytów może zwiększyć kwotę wypłaty netto, składając w ZUS formularz EPD-21. Dokument pozwala na niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy przy wypłacie 14. emerytury.

Według informacji cytowanych przez gazetę największe korzyści odniosą osoby pobierające świadczenia do około 2490 zł brutto miesięcznie. W ich przypadku kwota wypłacona "na rękę" może być wyższa o 175–225 zł, a najwyższy wzrost ma dotyczyć emerytur w wysokości około 2400 zł brutto.

Czytaj też:

Wiek emerytalny zostanie podwyższony? Jasna odpowiedź prezesa ZUS Czytaj też:

Wyższy wiek emerytalny dla bezdzietnych kobiet? Oto, co myślą Polacy