Wyższy wiek emerytalny dla bezdzietnych kobiet? Oto, co myślą Polacy

W Polsce nadal kobiety mogą przechodzić wcześniej na emeryturę niż mężczyźni. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zasugerowała, że kobiety, które zdecydowały się nie mieć dzieci, powinny mieć taki sam wiek emerytalny jak mężczyźni. Co na ten temat myślą Polacy?

"Czy w Polsce wiek emerytalny kobiet bezdzietnych powinien zostać podwyższony?" – takie pytanie postawiono w sondażu zrealizowanym przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu".

Aż 62 proc. badanych uważa, że kobietom nie powinno się podwyższać wieku emerytalnego bez względu na to ile, ani czy w ogóle mają dzieci. Z kolei 27 proc. uczestników sondażu odpowiedziało twierdząco na taki pomysł. 11 proc. respondentów natomiast nie ma wyrobionej opinii.

"Wyniki sondażu jasno wskazują, że pomimo argumentów demograficznych, próby wprowadzenia rozróżnień w wieku emerytalnym bazujących na statusie rodzicielskim wywołują duży sprzeciw w społeczeństwie" – czytamy w komentarzu zamieszczonym na stronie se.pl.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 16-17.07.2026 roku metodą CAWI na próbie 1021 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

Zrównanie wieku emerytalnego. Co myśli Lewica?

W ostatnim czasie nawet lewicowi politycy przyznają, że różnica w wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn jest niesprawiedliwa. Na początku lipca minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk stwierdziła, że dopuszcza pomysł zrównania wieku emerytalnego, ale wyłącznie pod warunkiem, że mężczyznom wiek się obniży, a kobietom nie będzie go podwyższać. Kiedy to się stanie? Czy w tej kadencji Lewica złoży taki projekt?

– Stanie się to, gdy te narzędzia, które już wprowadziliśmy aby zachęcać do dobrowolnej dłuższej aktywności zawodowej przyniosą na tyle duże efekty, że ten faktyczny wiek emerytalny, czyli ten, który wynika z faktycznych wyborów, pozwoli na zabezpieczenie systemu. On się podnosi, to jeszcze nie jest ten moment. Pracujemy nad kolejnymi narzędziami. W tym roku trwa pilotaż skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Liczmy, że byłaby to zachęta dla osób starszych, by dalej pracować. Uruchomiliśmy zachęty dla pracodawców, aby zatrudniali osoby w wieku emerytalnym. Np. dopłaty do wynagrodzeń. Jeszcze chwilę czasu potrzeba, żeby przedsiębiorcy po to sięgali – mówiła minister w Radiu Zet.

Dziemianowicz-Bąk ocenia, że w przyszłości wiek ustawowy przejścia na emeryturę zostanie zrównany, podczas gdy faktyczny wiek przejścia na emeryturę, po dobrowolnej decyzji będzie się podnosił. Polityk nie zdradziła jednak, kiedy Nowa Lewica zgłosi projekt ustawy w celu zniwelowania obecnych nierówności między płciami.

Czytaj też:

Prawie 400 zł dodatku do emerytury. Trzeba złożyć wniosek Czytaj też:

Ważna informacja dla seniorów. Chodzi o legitymację emeryta-rencisty



