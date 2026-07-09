Prawie 400 zł dodatku do emerytury. Trzeba złożyć wniosek

Chodzi o świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Od 1 marca tego roku dodatek wynosi 373,67 zł miesięcznie. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji razem z emeryturami i rentami. W skali roku to dodatkowe 4484,04 zł brutto. Pieniądze trafiają do uprawnionych seniorów, niezależnie od podstawowej emerytury.

"Sołtysowe" zostało wprowadzone w połowie 2023 roku.

Komu przysługuje dodatek?

Środki przysługują osobie, która: osiągnęła wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn, pełniła funkcję sołtysa przez co najmniej 7 lat, nie została prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Nie ma znaczenia, czy emerytura jest wypłacana przez ZUS, KRUS czy inny organ emerytalno-rentowy – świadczenie nie jest przeznaczone wyłącznie dla rolników. Nie jest też przyznawane z urzędu. Konieczne jest złożenie wniosku w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa. Będzie to zaświadczenie wydane przez urząd gminy. Jeżeli urząd nie posiada odpowiedniej dokumentacji, przepisy przewidują możliwość potwierdzenia okresu pełnienia funkcji również w inny sposób, między innymi na podstawie zeznań świadków.

Dodatek nie jest wypłacany z wyrównaniem za wcześniejsze miesiące. Prawo do świadczenia powstaje najwcześniej od pierwszego dnia miesiąca, w którym został złożony wniosek, pod warunkiem że wszystkie wymagania zostały już spełnione. Im szybciej zostaną złożone dokumenty, tym szybciej rozpocznie się wypłata świadczenia.

KRUS odmówi przyznania dodatku w przypadku osób, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, pełniły funkcję sołtysa krócej niż 7 lat, zostały prawomocnie skazane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe związane z pełnieniem funkcji sołtysa.

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