Męska twarz wykluczenia

Anna Szczepańska: W zeszłym roku media obiegła informacja, że wiceminister nauki chce zwalczać w szkołach Dzień Chłopaka, gdyż rzekomo „dzień chłopaka jest cały rok”. Czy takie deklaracje wpisują się w jakiś szerszy kontekst?

Dr inż. Jakub Chabik: Naszym zdaniem w szkole jest miejsce i na Dzień Kobiet, i na Dzień Chłopaka. Nie jest prawdą, że „dzień chłopaka jest codziennie”. Jest dokładnie odwrotnie: to chłopcy gorzej radzą sobie z edukacją, zwłaszcza językową, uzyskując gorsze o 8 p.p. wyniki z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i o 3 p.p. niższe z języka obcego niż dziewczęta. W rezultacie mniej chłopców idzie do szkół maturalnych i zdecydowanie mniej decyduje się podjąć studia. Wreszcie więcej chłopców „wypada” z nauki przed jej ukończeniem. To są systemowe problemy, których polska edukacja nie podejmuje, pomimo że są jej one doskonale znane. W maju 2024 r. Instytut Badań Edukacyjnych MEN poświęcił im całą konferencję. Mówiono o tych problemach, do części podawano rozwiązania, np. wspierające czytelnictwo chłopców. Od tego świadomość zaczęła narastać i MEN zaprosił nas do współpracy. Oby coś z niej wyszło!