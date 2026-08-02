Śmiertelne potrącenie w Suwałkach. Podejrzany zatrzymany na granicy

Policjanci zatrzymali 30-letniego Mikołaja W., podejrzanego o śmiertelne potrącenie pieszego w centrum Suwałk i ucieczkę z miejsca wypadku. Poszukiwany listem gończym mężczyzna został ujęty podczas próby opuszczenia Polski na przejściu granicznym w Kołbaskowie w województwie zachodniopomorskim.

Jak poinformowała podlaska policja, do zatrzymania doszło około godziny 3 nad ranem na przejściu polsko-niemieckim granicznym w Kołbaskowie w województwie zachodniopomorskim. Mężczyzna zostanie przewieziony na Podlasie, gdzie usłyszy zarzuty nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Za te przestępstwa grozi kara od 5 do 20 lat pozbawienia wolności.

Śmiertelne potrącenie i ucieczka

Do tragedii doszło w nocy z 25 na 26 lipca na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Chłodnej w Suwałkach. Według śledczych kierowca Mercedesa z dużą prędkością potrącił 31-letniego mężczyznę przechodzącego przez oznakowane przejście dla pieszych.

Siła uderzenia była tak duża, że pieszy został wyrzucony w powietrze. Mimo podjętej pomocy medycznej nie udało się go uratować.

Po wypadku kierowca odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Policjanci zatrzymali dwie osoby podróżujące z nim samochodem, natomiast za samym kierowcą wydano list gończy.

Ofiarą tragedii był 31-letni mieszkaniec Suwałk. Mężczyzna osierocił żonę i dwie małe córki. Zatrzymanie Mikołaja W. kończy trwające od tygodnia intensywne poszukiwania prowadzone przez policję.