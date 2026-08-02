Obrona USA albo Izraela. Generał zaalarmował Pentagon

Gen. Alexus Grynkewich, dowódca Europejskiego Dowództwa Sił Zbrojnych USA (EUCOM), skierował do Pentagonu pisemne ostrzeżenie, w którym stwierdził, że jeśli nie otrzyma kolejnego niszczyciela Marynarki Wojennej USA, będzie zmuszony "wybrać obronę terytorium Stanów Zjednoczonych zamiast obrony Izraela". Tak wynika z informacji przekazanych przez anonimowych urzędników, na których powołuje się gazeta "The Washington Post". Jeden z urzędników Pentagonu ujawnił w rozmowie z dziennikarzami, że stanowisko Grynkewicha jest zgodne z wcześniejszymi informacjami udzielanymi również przez innych generałów.

Europejskie Dowództwo odpowiada za koordynację działań wojskowych na Morzu Śródziemnym, gdzie amerykańskie okręty pomagają zestrzeliwać pociski wystrzeliwane w kierunku Izraela zarówno przez Iran, jak i wspieranych przez Teheran jemeńskich rebeliantów Huti. Według "The Washington Post", w piątek na Morzu Śródziemnym stacjonowały dwa z pięciu niszczycieli bazujących w hiszpańskiej Rocie, które podlegają EUCOM.

Jednocześnie Europejskie Dowództwo odpowiada także za ochronę przed potencjalnymi rosyjskimi naruszeniami terytorium NATO oraz zagrożeniem ze strony rosyjskich pocisków dalekiego zasięgu, które – jak zauważa gazeta – mogą dosięgnąć terytorium Stanów Zjednoczonych.

Wojna wciąż trwa

Pentagon odmówił komentarza do doniesień. Europejskie Dowództwo nie odpowiedziało na prośby o komentarz, a z rzecznikiem ambasady Izraela w Waszyngtonie nie udało się skontaktować.

Dziennik zwraca uwagę, że ostrzeżenie Grynkewicha nadeszło w bardzo niepewnym punkcie trwającego od ponad pięciu miesięcy konfliktu USA i Izraela z Iranem. Do ataków znów dochodzi niemalże codziennie, a amerykańskie dostawy kluczowej broni defensywnej kurczą się błyskawicznie.