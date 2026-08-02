NATO 3.0. Czas, start!

GLOBALNE OCHŁODZENIE Pentagon formalnie rozpoczął w ubiegłym tygodniu przegląd sił zbrojnych USA w Europie.
Jego rezultatem mają być największe od dekad zmiany we wciąż najpotężniejszym sojuszu obronnym świata. Założenia koncepcji NATO 3.0 są proste: Amerykanie chcą zmusić kraje UE do wzięcia większej odpowiedzialności za odstraszanie i obronę konwencjonalną.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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