NATO 3.0. Czas, start!
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Opinie
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

NATO 3.0. Czas, start!

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Prezydent Donald Trump, flaga NATO
Prezydent Donald Trump, flaga NATO Źródło: PAP/EPA / Wikimedia Commons
GLOBALNE OCHŁODZENIE Pentagon formalnie rozpoczął w ubiegłym tygodniu przegląd sił zbrojnych USA w Europie.

Jego rezultatem mają być największe od dekad zmiany we wciąż najpotężniejszym sojuszu obronnym świata. Założenia koncepcji NATO 3.0 są proste: Amerykanie chcą zmusić kraje UE do wzięcia większej odpowiedzialności za odstraszanie i obronę konwencjonalną.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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