Działacze PiS zaczynają mówić publicznie, że trzeba wyjść z Unii. To ogromny postęp. Ten temat dotychczas nie był omawiany na poważnie.

Ja uważam, że z Unii należy uciekać, bo Unia jest dla Polski rozwiązaniem złym. No ale ja to ja – bezpartyjny świr. Traktowano moje argumenty jak mrzonki dziwaka i fantasty. W porządku, tylko że poza gronem fantastów dyskusja o przynależności lub odejściu z Unii powinna się toczyć stale. Kto UE popiera, niech jej broni w debacie na argumenty. Przy uchwalaniu każdego budżetu czy nowego prawa, które „dostosowuje przepisy RP do unijnych”, przy każdej takiej okazji powinny padać pytania, CZY TEN INTERES NADAL NAM SIĘ OPŁACA. Ja uważam, że nigdy się nie opłacał. I możemy o tym dyskutować.

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Ten ważny temat należy regularnie omawiać. Tak samo, jak omawia się chemioterapię ze swoim lekarzem – na każdym etapie, stale omawia się i sprawdza efekty. Być może pojawiły się jakieś nowe elementy, nowe argumenty, nowe objawy. Uważam, że zamiast lekceważyć temat polexitu jako nierealny i dyskwalifikować, „bo to niewykonalne, zbyt głęboko weszliśmy, aby teraz wyjść…”, lepiej polexit rozważać jako jedną z dostępnych opcji.