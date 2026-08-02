Nie schrzańcie tego!
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Opinie
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Nie schrzańcie tego!

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Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki
Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki Źródło: PAP / Piotr Polak
NOTATNIK MALKONTENTA Raz tylko zdarzyło się dotąd, że z PiS odeszła istotna grupa działaczy: była to secesja Zbigniewa Ziobry w roku 2011.

Trudno to jednak porównywać z obecnym rozpadem (tak należy właściwie nazywać to, co się wydarzyło).

Po pierwsze – waga Ziobry dla wizerunku PiS wtedy była wysoka, ale nie taka, jak waga Morawieckiego – byłego premiera i obiektywnie najbardziej energicznej osoby w partii. Tak naprawdę jedynej, która była w stanie tworzyć jakiekolwiek godne uwagi projekty (nawet jeśli autor tego tekstu z ich linią kompletnie się nie zgadzał).

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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