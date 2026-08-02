Czy premier Morawiecki hipnotyzował posłów i senatorów PiS? Oraz prezydenta Dudę?

Czyli coraz powszechniejsze wśród tych polityków PiS, którzy nie należą do jego grupy, odzyskiwanie pamięci, że Morawiecki jako premier jednak popełnił błędy, i to całkiem sporo błędów, i to wcale niemałych, a nawet wręcz ogromnych błędów, i dlatego dobrze, że wreszcie z PiS odszedł, bo razem ze swym odejściem nareszcie uwolnił PiS od odpowiedzialności za owe gigantyczne błędy, które popełnił jego rząd, a właściwie rządy, bo były – tak, tak! – aż trzy takie rządy (licząc z tym kadłubkowym, który nie uzyskał w Sejmie większości w grudniu 2023 r.).