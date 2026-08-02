"Do Rzeczy" nr 32: Dlaczego tak im ufają? Zagadka fenomenu Marty i Karola Nawrockich

- To, co z wywiadu z Karolem Nawrockim wybrzmiewa najbardziej, to rzadko spotykane u polityków otwartość i autentyzm – pisze Wojciech Golonka o książce „Skąd się wziął Karol Nawrocki”

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– Mateusz Morawiecki jest z jednej strony w sytuacji kogoś, kto ma ugrupowanie mające spory potencjał, ale z drugiej – o tym, czy jego fronda będzie miała dostatecznie dużo wyborców, by dać mu silną pozycję negocjacyjną, przekonamy się dopiero późnią jesienią – zauważa Piotr Semka w analizie „Krajobraz po rozłamie”.

– Kim są politycy, którzy wolą Morawieckiego od Kaczyńskiego – wylicza Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska w artykule „Morawiecki i rozłamowcy”.

– Dyskusja wokół Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X przypomina, że w Kościele chodzi o coś więcej niż tylko o humanitaryzm. To dobrze, bo można byłoby pomyśleć, że zbawienie już nikogo nie obchodzi – pisze Paweł Chmielewski w tekście „Czy Kościół schował Chrystusa?”.

– Kto robił interesy na rozbiorach Polski? – wyjaśnia Jacek Komuda w tekście „Agenci rozbiorowi”.

– Kim jest Mychajło Fedorow – zdradza Maciej Pieczyński w artykule „Nowy rywal Zełenskiego”.



W najnowszym numerze też m.in. Warzecha szuka odpowiedzi na pytanie o to, kto może być Polakiem, Palkiewicz zabiera nas w kolejną wakacyjną podróż, a Memches wyjaśnia, jak lewica ukradła prawicy awangardę w sztuce. I wiele, wiele więcej.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 3 sierpnia 2026 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz miesięcznika „Historia Do Rzeczy”, który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Debiut na rynku NewConnect 28 kwietnia 2026 roku otworzył nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.