Opinie
  • Radosław WojtasAutor:Radosław Wojtas

Moda polska

Dodano: 
Centralne Muzeum Włókiennictwa w łódzkiej "Białej Fabryce"
Centralne Muzeum Włókiennictwa w łódzkiej "Białej Fabryce" Źródło: PAP / Grzegorz Michałowski
DO ZOBACZENIA Twórcy wystawy polskiego ubioru XXI w. „Nowa moda polska. Kronika głębokich uczuć”, gromadzącej prace ponad 50 projektantów, zrezygnowali z chronologicznego porządkowania trendów na rzecz potraktowania mody jako „narzędzia opowiadania o historii, pamięci i emocjach”.

Na łódzkiej wystawie historyczne dziedzictwo zderza się z progresywną ponowoczesnością.

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także