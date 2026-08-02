DO ZOBACZENIA Twórcy wystawy polskiego ubioru XXI w. „Nowa moda polska. Kronika głębokich uczuć”, gromadzącej prace ponad 50 projektantów, zrezygnowali z chronologicznego porządkowania trendów na rzecz potraktowania mody jako „narzędzia opowiadania o historii, pamięci i emocjach”.
Na łódzkiej wystawie historyczne dziedzictwo zderza się z progresywną ponowoczesnością.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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