Atak na Polkę. Jest reakcja Ukrainy

18-letni mężczyzna z Ukrainy zaatakował 30-letnią Polkę na ul. Gagarina we Wrocławiu. Informacje potwierdziła w rozmowie z Interią podkomisarz Aleksandra Freus, rzecznik prasowa z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Do ataku doszło na osiedlu Muchobór późnym wieczorem w sobotę, 1 sierpnia.

– Potwierdzam, faktycznie do takiego zdarzenia doszło. Sprawca wkrótce po ataku został zatrzymany – poinformowała policjantka. Zatrzymania dokonali funkcjonariusze kryminalni z komisariatu na Fabrycznej. Podkom. Freus wskazała, że sprawa została zakwalifikowana jako przestępstwo karne. Jest już przedmiotem śledztwa prokuratury.

Konsulat Generalny Ukrainy: Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy przemocy

Swoje stanowisko w tej wstrząsającej sprawie przedstawiły służby konsularne Ukrainy we Wrocławiu.

"Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu z przykrością przyjął informację o incydencie, do którego doszło we Wrocławiu, w wyniku którego obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej doznała ciężkich obrażeń ciała, a obywatel Ukrainy został zatrzymany przez organy ścigania pod zarzutem udziału w popełnieniu tego przestępstwa. Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą. Osoba, która dopuszcza się przestępstwa, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej" – czytamy w oświadczeniu.

Strona ukraińska podkreśliła jednocześnie, że "obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce od pierwszych dni pełnoskalowej rosyjskiej agresji korzystają ze wsparcia i solidarności polskiego społeczeństwa. Każdy obywatel Ukrainy jest zobowiązany do poszanowania prawa, tradycji oraz norm społecznych państwa, które udzieliło schronienia milionom Ukraińców i niezmiennie wspiera Ukrainę".

Jak zaznaczył konsulat, zdecydowana większość Ukraińców mieszkających w Polsce przestrzega prawa, pracuje, uczy się, płaci podatki i "wnosi swój wkład w rozwój lokalnych społeczności", zaś pojedyncze przestępstwa "nie mogą i nie powinny rzucać cienia na całą społeczność ukraińską".

Apel do Ukraińców

Służby konsularne skierowały również apel do obywateli Ukrainy "o bezwzględne przestrzeganie prawa Rzeczypospolitej Polskiej, okazywanie szacunku jej obywatelom, pielęgnowanie dobrosąsiedzkich relacji oraz unikanie zachowań, które mogłyby zaszkodzić relacjom polsko-ukraińskim lub dobremu imieniu społeczności ukraińskiej". Poszkodowanej kobiecie przekazano wyrazy współczucia, życząc jednocześnie jak najszybszego powrotu do zdrowia.

"Mamy nadzieję na wszechstronne, obiektywne i bezstronne wyjaśnienie tej sprawy przez polskie organy ścigania" – podkreślono w komunikacie.

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