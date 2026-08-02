Awaria w znanej sieci sklepów. Problem z rabatami

Żabka poinformowała w oświadczeniu, które przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że problem dotyczył sposobu, w jaki system naliczał rabaty. Jak zaznaczono, chodziło o część realizowanych zakupów.

Sytuacja już pod kontrolą

Sieć zapewniła, że natychmiast po zidentyfikowaniu nieprawidłowości przystąpiono do działań naprawczych, zaś zespoły techniczne zaczęły pracować nad usunięciem awarii.

Jeszcze przed godz. 15 poinformowano, że błąd został wyeliminowany w prawie 90 proc. sklepów, natomiast w pozostałych punktach prace będą kontynuowane.

Żabka przekazała, że pozostaje w stałym kontakcie z franczyzobiorcami, by przekazywać im bieżące informacje dotyczące awarii. Sieć już rozpoczęła analizę skali wpływu problemu technicznego na aktualną działalność sklepów. Zapowiedziała również szczegółową analizę przyczyn problemu.

Japończycy nie przejmą Żabki

Japoński koncern Seven & i Holdings, właściciel sieci sklepów 7-Eleven, zrezygnował z planowanej inwestycji w Grupę Żabka.

Spółka poinformowała, że nie udało się osiągnąć porozumienia ze sprzedającymi w sprawie warunków transakcji. "Firma nie była w stanie osiągnąć porozumienia ze sprzedającym na warunkach, które jej zdaniem leżałyby w najlepszym interesie akcjonariuszy Seven & i Holdings oraz innych partnerów" – poinformował japoński koncern.

Informacje o możliwym wejściu Japończyków do akcjonariatu Żabki pojawiły się 16 lipca. Japoński dziennik "Nikkei" informował wówczas, że Seven & i Holdings prowadzi końcowe rozmowy dotyczące zakupu kilkudziesięciu procent akcji polskiej spółki od obecnych udziałowców. Według nieoficjalnych informacji wartość planowanej inwestycji mogła wynieść kilkaset miliardów jenów. Kilka dni później Seven & i Holdings potwierdził, że analizuje możliwość inwestycji w Grupę Żabka.

Doniesienia odbiły się na notowaniach spółki. Od 16 lipca kurs akcji Żabki wzrósł o blisko 20 proc. W czasie spekulacji rynkowa wycena spółki przekraczała 33 mld zł, a cena jednej akcji sięgała około 33 zł.

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