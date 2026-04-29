Zmiany w Żabce. Sieć testuje nowe rozwiązanie

"Wzrost rynku zakupów stacjonarnych wyniósł 2,5 proc., a Grupa Żabka miała 10,8 proc. udziału w rynku na koniec I kw. 2026 r. [...] W Polsce widzimy potencjał na prawie 20 tys. sklepów Żabka w dłuższej perspektywie, jednak nie patrzymy na nasz rozwój pod względem udziału rynkowego, ale bardziej skupiamy się na naszej ekspansji, naszym biznesie. Ciężko więc nam coś powiedzieć, co do perspektyw naszych udziałów rynkowych, poza tym, że w każdym kwartale chcemy go zwiększać" – powiedział Blicharski podczas wideokonferencji.

Żabka testuje nowy sposób sprzedaży

"Widzimy potencjał rozwoju dla kanału vendingowego, ale musimy przetestować operacyjnie jak wygląda taka sprzedaż, jakie typy lokalizacji działają i na ten moment ciężko określić potencjał tych maszyn, ale na wielu rynkach taka forma sprzedaży cieszy się zainteresowaniem. Będziemy informować o wynikach naszych testów. Na ten moment maszyny są prowadzone przez siły własne, a pracę nad tym kanałem będziemy robić w oparciu o te testy" – powiedział także, nawiązując do inicjatywy uruchamiania urządzeń vendingowych przez Grupę.

Grupa Żabka poinformowała wcześniej, że jest na dobrej drodze do realizacji celu ponad 1 300 otwarć nowych sklepów w 2026 r., a na koniec 2028 r. sieć ma liczyć około 16 tys. sklepów, czyli o 1 500 więcej niż pierwotnie zakładano podczas debiutu na GPW.

W I kw. 20256 r. Grupa Żabka otworzyła 435 nowych sklepów w Polsce i Rumunii, co dało 12 750 placówek na koniec marca 2026 r. (+11,3 proc. r/r). Skuteczne zarządzanie siecią doprowadziło do spadku wskaźnika zamknięć do 0,2 proc. całkowitej liczby sklepów, z 0,4 proc. w I kwartale 2025 r. W Rumunii, gdzie sieć rozwija się pod marką Froo, liczba sklepów wzrosła do 204 placówek, w tym 32 zostały otwarte w I kwartale 2026 r.

Maszyny działają już w fabrykach i biurach

Grupa podała też, że w ramach innowacyjnych inicjatyw uruchomiono ponad 40 urządzeń vendingowych, głównie w fabrykach i biurach.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience działającą na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2024 r.

Czytaj też:

Znana sieć ma kłopoty. UOKiK postawił zarzutyCzytaj też:

Żabka szykuje rewolucyjną zmianę. Sklep wprowadzi "płatności odroczone"