Potworna tragedia w podwarszawskich Ząbkach. W żłobku zginęło dziecko

Ta tragedia rozegrała się w środę w godzinach popołudniowych. To wtedy w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbach zginęło niespełna dwuletnie dziecko.

Doniesienia te potwierdził w rozmowie z redakcją TVN24 mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że zgłoszenie w tej sprawie służby otrzymały o godz. 16.20. Pomoc przybyła na miejsca już pięć minut później. Niestety, życia dziecka nie udało się uratować.

– Ustalane są okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratora – przekazał policjant.

Na czwartek zaplanowano przesłuchanie świadków.

Na razie nie jest jasne, co doprowadziło do tragedii. Z nieoficjalnych ustaleń TVN24 wynika, że dziecko utonęło w znajdującym się na terenie placówki oczku wodnym. Doniesienia te nie doczekały się jednak potwierdzenia ze strony służb.

