Brytyjczycy oburzeni deportacją Polki. Biła dzieci, może uniknąć kary

Kobiecie, która pracowała w londyńskich żłobkach udowodniono 21 przypadków przemocy wobec dzieci w wieku od około 1,5 roku do 2 lat. Polka została za te czyny została skazana na osiem lat więzienia.

23-letnia Polka miała drapać, popychać, szczypać, policzkować i kopać dzieci. Jednego z chłopców miała kopnąć w twarz. Roksana Ł. przyznała się jedynie do siedmiu przypadków, ale w kolejnych 14 i tak została uznana za winną. Kobieta przekonywała, że ma problemy z pamięcią, a za jej agresywne zachowanie odpowiadają jej kłopoty psychiczne. Przyznała się też do palenia marihuany.

Roksana Ł. deportowana do Polski. Uniknie więzienia?

Sąd nie miał wątpliwości co do winy Polki ze względu na nagrania z ukrytych kamer, które potwierdziły winę Polki. Jednak po odbyciu zaledwie 14 miesięcy więzienia Roksana Ł. została deportowana do Polski. Skorzystała z wprowadzonego w 2014 roku programu wcześniejszego zwalniania więźniów.

Rodzice poszkodowanych dzieci nie kryją oburzenia. – Mieliśmy poczucie, że to przekreśliło cały czas i wszystkie emocje, które włożyliśmy w ten proces – powiedział ojciec jednego z dzieci. – Przygotowywanie zeznań i oświadczeń o wpływie tej przemocy na nasze dzieci, przechodzenie przez traumę całego śledztwa i procesu – to wszystko było bardzo trudne. Dopiero wyrok dał nam poczucie domknięcia sprawy. Ale kiedy okazało się, że ta kara w praktyce nie zostanie odbyta, pozostało poczucie pustki - dodał.

Roksana Ł. otrzymała dożywotni zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii. Z informacji BBC wynika jednak, że jest wielce prawdopodobne, że 23-letnia kobieta nie trafi ponownie za kraty. Rodzice poszkodowanych dzieci obawiają się, że Roksana Ł. po powrocie do Polski ponownie podejmie pracę w żłobku. Placówka Little Munchkins, w której pracowała Polka, została zamknięta.

