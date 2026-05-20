Tusk grzmi w Gdańsku: Mogą nas zabić, ale nigdy nie pokonają

Podczas swojej wizyty w Polsce premier Węgier Peter Magyar odwiedził Warszawę, Kraków i Gdańsk. W Trójmieście wraz z Donaldem Tuskiem gość z Budapesztu spotkał się z byłym prezydentem i dawnym liderem "Solidarności" Lechem Wałęsą. Później Magyar i Tusk przemówili na konferencji prasowej w centrum Gdańska.

twitter

– Wszystko co dobre w Europie zaczęło się w Gdańsku – powiedział szef polskiego rządu. – Wszystko co dobre w Europie niedawno na nowo zaczęło się w Budapeszcie – wyraził swoją radość z wyniku wyborów na Węgrzech. Tusk powtórzył narrację o "pokonaniu zła".

Tusk i Magyar w Gdańsku. "Europejska wiosna"

– Przed chwilą Lech Wałęsa przypomniał nam swoje słowa z czasów komunizmu. Powiedział kiedyś: mogą mnie zabić, ale nigdy nie pokonają. Podobne słowa usłyszeliśmy od Petera Magyara także w czasie kampanii, kiedy podjął walkę o wszystko – o Węgry wolne od korupcji, wolne od zepsutej władzy, o Węgry, które wracają dzięki niemu do Europy, też o przyjaźń polsko-węgierską – wyliczał lider KO. – Tak [...] Nigdy nas nie pokonają, mogą nas zabić, ale nigdy nie pokonają – grzmiał premier.

– [...] Twoja wizyta w miejscu, gdzie narodziła się "Solidarność", to jest bardzo ważny znak dla ludzi w całej Europie i na całym świecie, że europejska wiosna znowu wystartowała – powiedział Tusk. – Tak jak kiedyś Wiosna Ludów, Budapeszt, Warszawa, Polska, Węgry, Gdańsk, tak dzisiaj wszyscy głęboko wierzymy, ta wiosna w Europie dzięki takim ludziom jak ty, nigdy się nie skończy – powiedział lider KO do Magyara.

Następnie polityk podziękował zgromadzonym ludziom za obecność i poprosił, by oklaskami podziękowali liderowi TISZ-y. Magyar także podziękował za przyjęcie, jakie dostał w trzech wspomnianych polskich miastach. W swoim wystąpieniu nawiązał do papieża Jana Pawła II i Lecha Wałęsy.

Wcześniej premier Węgier spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim.

twitterCzytaj też:

Przydacz chwali Magyara. "Nie jest aż tak naiwny politycznie, jak Tusk"Czytaj też:

"Musisz mieć serce". Tusk przekazał Magyarowi symbol KO w barwach Węgier