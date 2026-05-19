Tak Magyar dowiedział się o wyjeździe Ziobry z Węgier

Peter Magyar, który we wtorek rozpoczął wizytę w Polsce, mówił na konferencji prasowej w Krakowie, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro "nie opuścił Węgier poprzez granicę Schengen". – Najprawdopodobniej opuścił Węgry i wyjechał do Stanów Zjednoczonych z terenu jakiegoś innego kraju Unii Europejskiej – stwierdził szef węgierskiego rządu.

Magyar zdradził również, że władze w Budapeszcie dowiedziały się o wyjeździe Ziobry do USA z prasy. Jak podkreślił, Ziobro oraz poseł PiS Marcin Romanowski opuścili Węgry jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na stanowisko premiera Węgier, które odbyło się 9 maja.

Wyjazd Ziobry do USA

W czasie rządów Viktora Orbana były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego były zastępca w resorcie sprawiedliwości Marcin Romanowski otrzymali na Węgrzech azyl polityczny i ochronę międzynarodową. Wobec obu polityków Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty w sprawie rzekomych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wobec Romanowskiego warszawski sąd ponownie wydał w połowie lutego europejski nakaz aresztowania. Wniosek prokuratury o ENA wobec Ziobry znajduje się w sądzie.

Po przegranej Orbana w wyborach parlamentarnych Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. Według ustaleń agencji Reutera, o wydaniu wizy dla polityka PiS zdecydował zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau. Decyzję o pilnym procedowaniu sprawy miał uzasadniać względami bezpieczeństwa narodowego.

Według doniesień Wirtualnej Polski, prokuratura ma już gotowy wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Jednak na razie śledczy nie mogą wysłać dokumentu do Stanów Zjednoczonych. Będzie to możliwe dopiero we wrześniu. Dlaczego? Wniosek o ekstradycję nie może być wysłany bez prawomocnego postanowienia sądu o areszcie. Postanowienie, w czasie którego sąd rozpatrzy zażalenie obrońców zostało wyznaczone dopiero na 8 września. Tak odległy termin uzasadniany jest ogromem akt śledztwa. Mowa bowiem o ponad sześciu tysiącach tomów.

"W interesie Polaków jest, aby światowa opinia publiczna poznała prawdę o skali łamania prawa w Polsce oraz o wykorzystywaniu prokuratury i sądów do walki politycznej i represji. Sprawa przed niezależnym i niezawisłym amerykańskim sędzią będzie do tego znakomitą okazją. Dlatego liczę, że nie będzie się Pan uchylał od procedur prawnych i że Pański minister jak najszybciej skieruje stosowny wniosek ekstradycyjny" – zwrócił się Ziobro do premiera Donalda Tuska.

