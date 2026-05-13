"Nie ma możliwości". Sąd odpowiada prokuraturze ws. Ziobry

Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów związanych z rzekomymi nieprawidłowościami w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Politykowi Prawa i Sprawiedliwości grozi do 25 lat pozbawienia wolności.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział podjęcie działań zmierzających do uruchomienia procedury ekstradycyjnej posła PiS. Pełnomocnik Zbigniewa Ziobry, mec. Bartosz Lewandowski podkreśla, że obecnie brak jest podstaw do skierowania formalnego wniosku ekstradycyjnego do władz USA. Prawnik wskazał w rozmowie z "Super Expressem", że konieczne jest wcześniejsze uprawomocnienie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.

Sąd nie przyspieszy posiedzenia ws. aresztu

"Nie ma możliwości przyspieszenia terminu posiedzenia w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry" – w ten sposób Sąd Okręgowy w Warszawie odpowiedział na pismo Prokuratury Krajowej – dowiedziała się rozgłośnia RMF FM. Śledczy zwrócili się do stołecznego sądu, by przyspieszył rozpatrywanie zażalenia obrońców byłego ministra sprawiedliwości na postanowienie o areszcie. Posiedzenie jest zaplanowane dopiero na 8 września.

Sąd uzasadnił odmowę tym, że "nie ma podstaw do modyfikacji wyznaczonego terminu posiedzenia". Wskazał, że siedmiodniowy termin na rozpoznanie zażalenia ma charakter instrukcyjny i w tej sprawie nie da się go dotrzymać z powodu obszernego materiału dowodowego. Musi się z nim zapoznać trzyosobowy skład sędziowski, a wszyscy ci sędziowie mają już wyznaczone terminy innych rozpraw.

Co dalej z ENA dla Ziobry?

Przypomnijmy, że 7 listopada 2025 r. Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze oraz wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. 13 listopada 2025 r. do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wpłynął wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec byłego ministra sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa argumentowała, że istnieje "uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się" oraz "utrudniania postępowania". Już wtedy Ziobro przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny i ochronę międzynarodową.

Sąd zgodził się na tymczasowy areszt dla polityka PiS 5 lutego. 6 lutego prokuratura wystawiła list gończy, a 10 lutego zwróciła się do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Obrona posła PiS wystąpiła z wnioskiem o zawieszenie postępowania dotyczącego ENA do czasu rozstrzygnięcia przez sąd zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wniosek został odrzucony 26 lutego. Wówczas obrona złożyła zażalenie na tę decyzję, ale bez wymaganego podpisu. Sąd wezwał pełnomocnika do uzupełnienia braków. Jak podało TVN24, w poniedziałek do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło podpisane przez obrońcę Ziobry zażalenie.

