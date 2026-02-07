Policja zaktualizowała komunikat dot. Ziobry. "To już nie PILNE?"

Prokuratura Krajowa wydała postanowienie o poszukiwaniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry listem gończym. Działania w tym zakresie ma prowadzić Komenda Stołeczna Policji. List z wizerunkiem i danymi polityka Prawa i Sprawiedliwości został już opublikowany na stronie KSP.

"Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, są proszone o kontakt osobisty lub telefoniczny z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji, tel. 47 72 37 657, adres mailowy: [email protected], numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji" – podano.

Ziobro zakpił z policji w programie na żywo

Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową i azyl polityczny. W piątek wieczorem poseł PiS gościł – za pomocą łączy internetowych – w Telewizji Republika. Podczas programu na żywo były minister sprawiedliwości próbował dodzwonić się na numer z listu gończego, jednak nikt nie odbierał. Wreszcie, po kilku próbach, udało się dodzwonić do policyjnej centrali. – Dzień dobry, dodzwoniliście się państwo do jednostki policji. Proszę czekać na połączenie – przekazała automatyczna sekretarka. – Przepraszamy, w chwili obecnej linia jest zajęta – poinformowano po chwili.

– W całej Polsce dzwonią w sprawie Ziobry, poszukiwanego listem gończym – drwił na antenie Republiki Ziobro.

Policja zaktualizowała komunikat

Jak się okazuje, komunikat policji dot. listu gończego za Zbigniewem Ziobrą został zaktualizowany. Podany numer telefonu będzie odbierany już tylko od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. To samo dotyczy adresu mailowego.

"Kolejna kompromitacja władzy. Akcja informowania Tuska, że Zbigniew Ziobro jest w Budapeszcie spowodowała aktualizację komunikatu policji: telefon czynny w dni powszednie od 8 do 16. To już nie PILNE?" – zapytał szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

