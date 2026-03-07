Abraham i algorytmy

Na długo przed atakiem firma Anthropic wycofała zgodę na wykorzystanie jej narzędzi do prowadzenia całkowicie autonomicznych działań wojennych. Tymczasem Centralne Dowództwo na Bliskim Wschodzie, zanim wdroży nowy system od OpenAI, teraz – przy użyciu narzędzi Claude AI firmy Anthropic – prowadzi ocenę danych wywiadowczych, identyfikację celów i symulację scenariuszy bitewnych.